Poderwano polskie i sojusznicze samoloty w związku z atakiem Rosji na Ukrainę! "Działania te mają charakter prewencyjny"

autor: Fratria
W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po godz. 7 DORSZ podało informację o zakończeniu operowania lotnictwa.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości

— zaznaczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prewencyjny charakter działań

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

— czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Zawieszone działanie lotnisk w Rzeszowie i w Lublinie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przekazała, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze. Po godz. 7.20 PAŻP poinformował na platformie X, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.

Zakończenie operowania lotnictwa

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP

— poinformowało DORSZ tuż po godz. 7 rano. Podziękowano też sojusznikom za wsparcie.

Adam Stankiewicz/PAP/X

