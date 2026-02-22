W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po godz. 7 DORSZ podało informację o zakończeniu operowania lotnictwa.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— zaznaczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Prewencyjny charakter działań
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu X.
Zawieszone działanie lotnisk w Rzeszowie i w Lublinie
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przekazała, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze. Po godz. 7.20 PAŻP poinformował na platformie X, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.
Zakończenie operowania lotnictwa
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP
— poinformowało DORSZ tuż po godz. 7 rano. Podziękowano też sojusznikom za wsparcie.
Adam Stankiewicz/PAP/X
