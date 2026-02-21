Na oznakowanym przejeździe kolejowym w Susku Nowym w woj. mazowieckim doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Hyundai, w skutek którego zmarł szesnastolatek i 39-letnia kobieta - poinformował PAP w sobotę wieczorem Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański poinformował, że na miejscu trwają prace służb pod nadzorem prokuratora. Zaznaczył, że obecnie nie ma utrudnień w ruchu, gdyż prace policji odbywają się poza drogą. Przekazał również, że w szynobusie było 17 osób, nikomu nic się nie stało, pasażerowie pojechali dalej innym, podstawionym pociągiem.
Jak podał portal moja-ostroleka.pl, do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 18.30.
Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, w wypadku zginęła 39-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego oraz jej nastoletni syn
— podał portal.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753798-tragedia-na-przejsciu-kolejowym-w-susku-nowym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.