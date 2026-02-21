Tragedia na przejściu kolejowym w Susku Nowym! W wypadku zginęła 39-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego oraz jej nastoletni syn

Na oznakowanym przejeździe kolejowym w Susku Nowym w woj. mazowieckim doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Hyundai, w skutek którego zmarł szesnastolatek i 39-letnia kobieta - poinformował PAP w sobotę wieczorem Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański poinformował, że na miejscu trwają prace służb pod nadzorem prokuratora. Zaznaczył, że obecnie nie ma utrudnień w ruchu, gdyż prace policji odbywają się poza drogą. Przekazał również, że w szynobusie było 17 osób, nikomu nic się nie stało, pasażerowie pojechali dalej innym, podstawionym pociągiem.

Jak podał portal moja-ostroleka.pl, do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 18.30.

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, w wypadku zginęła 39-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego oraz jej nastoletni syn

— podał portal.

