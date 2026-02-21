W Żlebie pod Suchą Przełęczą słowaccy ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany 30-latek

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Widok na Tatry / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Widok na Tatry / autor: Fratria

W trakcie trwających poszukiwań, słowaccy ratownicy odnaleźli dziś w Żlebie pod Suchą Przełęczą ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany 30-latek, który zaginął 14 lutego” – poinformował ratownik dyżurny TOPR.

Jak przekazał, ciało zostało przetransportowane z pomocą śmigłowca TOPR do wylotu Doliny Cichej po słowackiej stronie Tatr. Działania były prowadzone w ramach trwających od kilku dni poszukiwań zaginionego turysty.

Mężczyzna zaginął 14 lutego

Mężczyzna zaginął 14 lutego. Tego dnia wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu. Od środy, 18 lutego, ratownicy górscy z Polski i Słowacji przeszukiwali m.in. obszar grani między Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą oraz rejon Doliny Cichej.

Poszukiwania mężczyzny prowadzono również z wykorzystaniem śmigłowca, dronów oraz psów lawinowych. Ratownicy po słowackiej stronie 19 lutego natrafili na lawinisko. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zagrożenia lawinowego, wczoraj poszukiwania zostały zawieszone.

CZYTAJ WIĘCEJ: Śnieżyca i wiatr nie zatrzymują ratowników TOPR. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj wyruszył na Orlą Perć

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych