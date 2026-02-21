„W trakcie trwających poszukiwań, słowaccy ratownicy odnaleźli dziś w Żlebie pod Suchą Przełęczą ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany 30-latek, który zaginął 14 lutego” – poinformował ratownik dyżurny TOPR.
Jak przekazał, ciało zostało przetransportowane z pomocą śmigłowca TOPR do wylotu Doliny Cichej po słowackiej stronie Tatr. Działania były prowadzone w ramach trwających od kilku dni poszukiwań zaginionego turysty.
Mężczyzna zaginął 14 lutego
Mężczyzna zaginął 14 lutego. Tego dnia wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu. Od środy, 18 lutego, ratownicy górscy z Polski i Słowacji przeszukiwali m.in. obszar grani między Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą oraz rejon Doliny Cichej.
Poszukiwania mężczyzny prowadzono również z wykorzystaniem śmigłowca, dronów oraz psów lawinowych. Ratownicy po słowackiej stronie 19 lutego natrafili na lawinisko. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zagrożenia lawinowego, wczoraj poszukiwania zostały zawieszone.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
