W Szczawnie, gdzie doszło do pożaru w Domu Pomocy Społecznej, zakończyła się akcja gaśnicza. „Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratownicze” - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim we wpisie na Facebooku. Z budynku ewakuowano niemal 100 osób.
Jak przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, zgłoszenie o pożarze dotarło do służb przed godz. 11.
Do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń w DPS-ie
— dodał.
Z budynku ewakuowano 97 osób, które zostały przetransportowane do pobliskiej świetlicy.
Pożar został opanowany
Około godz. 13.30 straż pożarna przekazała, że akcja gaśnicza w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie została zakończona.
Jedna osoba (mężczyzna) nie żyje, a dziewięć zostało rannych w pożarze domu pomocy społecznej w Szczawnie
— powiedział Polsat News mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik Prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.
Z pożarem zmagało się kilkanaście jednostek straży pożarnej z powiatu krośnieńskiego.
