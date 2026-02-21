WIDEO

Tragiczny pożar Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Jedna osoba nie żyje, dziewięć trafiło do szpitali, a niemal 100 ewakuowano

  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Miejsce pożaru / autor: KP PSP w Krośnie Odrzańskim
Miejsce pożaru / autor: KP PSP w Krośnie Odrzańskim

W Szczawnie, gdzie doszło do pożaru w Domu Pomocy Społecznej, zakończyła się akcja gaśnicza. „Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratownicze” - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim we wpisie na Facebooku. Z budynku ewakuowano niemal 100 osób.

Jak przekazał polsatnews.pl kpt. mgr inż. Piotr Gabrowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, zgłoszenie o pożarze dotarło do służb przed godz. 11.

Do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń w DPS-ie

— dodał.

Z budynku ewakuowano 97 osób, które zostały przetransportowane do pobliskiej świetlicy.

Pożar został opanowany

Około godz. 13.30 straż pożarna przekazała, że akcja gaśnicza w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie została zakończona.

Jedna osoba (mężczyzna) nie żyje, a dziewięć zostało rannych w pożarze domu pomocy społecznej w Szczawnie

— powiedział Polsat News mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik Prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Z pożarem zmagało się kilkanaście jednostek straży pożarnej z powiatu krośnieńskiego.

KP PSP w Krośnie Odrzańskim/Polsat News/oprac. Natalia Wierzbicka

