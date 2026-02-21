Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed marznącymi opadami dla niemalże całego kraju oraz alerty I i II stopnia przed lokalnymi roztopami. W związku z roztopami wydane zostały także ostrzeżenia hydrologiczne dla zlewni rzek w północnej Polsce.
Alertem I stopnia przed marznącymi opadami objęty został cały kraj z wyjątkiem północy woj. śląskiego i małopolskiego oraz zachodu woj. świętokrzyskiego.
Na obszarze objętym alertami prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź. W zależności od regionu ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych do nawet niedzielnego poranka.
Alerty IMGW przed roztopami
IMGW wydał także ostrzeżenia I i II stopnia przed roztopami.
Alert I stopnia obejmuje woj. pomorskie i lubelskie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, oraz dolnośląskiego. W woj. dolnośląskim alert pozostanie w mocy do poniedziałkowego południa, a w woj. pomorskim - do wtorkowego wieczora. Na pozostałym obszarze zacznie on obowiązywać w niedzielę i potrwa do wtorkowego popołudnia lub wieczora.
W tych rejonach spodziewany jest wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 5-6 st. C.
Alert II stopnia obejmuje z kolei południe woj. śląskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzielnego poranka do wtorkowego wieczora.
Spodziewany jest tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 3 st. C., a maksymalna od 2 st. C do 7 st. C.
Ostrzeżenie hydrologiczne
W związku z roztopami Instytut wydał także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla zlewni rzek na północy woj. pomorskiego, północnym wschodzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzielnego poranka do wtorkowego południa.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje z kolei wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753762-gwaltowna-zmiana-zimowej-aury-alerty-obejmuja-niemal-caly-kraj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.