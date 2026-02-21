Do awarii sieci ciepłowniczej doszło dziś rano przy ulicy Opolskiej, na wysokości Placu Imbramowskiego w Krakowie. W wyniku usterki powstał 10-metrowy słup wody. Zablokowana była jezdnia w stronę Katowic. „Wyciek wody na Opolskiej zatamowany. Nie ma już utrudnień dla ruchu samochodów. Jednak trwa usuwanie awarii, do okolicznych mieszkań nie jest dostarczana energia cieplna” - podano na profilu Kraków w serwisie X.
Jak przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta PSP kpt. Hubert Ciepły, na miejscu pracuje straż, policja i służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Według informacji straży pożarnej w wyniku rozszczelnienia rury powstał słup wody o wysokości około 10 metrów. Uszkodzona magistrala spowodowała zalanie jezdni i konieczność wyłączenia z ruchu dwóch pasów w kierunku Katowic.
Obecnie nie ma informacji o tym, jak długo potrwają naprawy oraz ilu mieszkańców może być pozbawionych dostaw ciepłej wody.
