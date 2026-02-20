Zimowy krajobraz zacznie się zmieniać. Pogoda przyniesie zjawiska, które mogą zaskoczyć kierowców i pieszych! IMGW wydaje serię alertów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi, które będą obowiązywać jutro w 10 województwach. Na Pomorzu i Dolnym Śląsku do początku następnego tygodnia aktywne będą również alerty przed roztopami.

Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie i łódzkie oraz w części woj. mazowieckie, a także warmińsko-mazurskie. Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Alerty zaczną obowiązywać jutro rano i utrzymają się do godzin wieczornych.

Alerty I stopnia przed roztopami

Od jutrzejszego południa w województwie pomorskim oraz części woj. dolnośląskiego zaczną obowiązywać alerty I stopnia przed roztopami. W tych rejonach spodziewany jest wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 5 st. C.

Ostrzeżenia w woj. pomorskim utrzymają się do pojutra do godz. 20, a w woj. dolnośląskim do jutrzejszego popołudnia.

Ponadto, do jutrzejszego poranka aktywne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Alerty obejmują województwo podlaskie i lubelskie oraz częściowo woj. mazowieckie, małopolskie, a także podkarpackie. Na tych obszarach prognozowana temperatura minimalna w nocy może wynieść nawet minus 17 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

