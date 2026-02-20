„Ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarła jedna osoba; od początku listopada z powodu niskich temperatur zmarło 48 osób” - poinformowała Komenda Główna Policji.
Informację o kolejnej ofierze niskich temperatur policja opublikowała na platformie X. Policjanci zaapelowali, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112.
Minionej doby 1 osoba zmarła z powodu wychłodzenia. Od początku listopada z wychłodzenia zmarło 48 osób! Niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych. Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc. Jeden telefon może uratować czyjeś życie
— napisała Komenda Główna Policji.
Alerty przed mrozem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województwa lubelskiego oraz dla południowej części Mazowsza. Instytut prognozuje na tym terenie temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -12 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -4 do -2 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Alert będzie obowiązywał do godz. 8 w sobotę.
594 placówki noclegowe
12 lutego w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański informował, że w Polsce działają 594 placówki noclegowe, w których według stanu na 11 lutego dostępnych było 2557 wolnych miejsc. Dodał, że w tym roku, z uwagi na wysokie mrozy, apelowano do noclegowni o przyjmowanie osób również pod wpływem alkoholu, a także cudzoziemców i Polaków wracających z zagranicy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
