Z powodu protestu rolników kierowcy muszą dzisiaj liczyć się z utrudnieniami w centrum Wrocławia oraz jego okolicach. Od rana rolnicy zjeżdżają ciągnikami na parking Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego; przed południem mają się przemieścić w stronę ul. Widok, pod Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
Pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jest już kilka ciągników rolniczych, ale zapowiedziano, że wkrótce dojadą następne. Rolnicy wręczą petycję wicewojewodzie dolnośląskiemu Arturowi Jurkowskiemu. Przed południem mają przejechać pod Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu na ul. Widok.
Rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski poinformował, że w związku z protestem ograniczona jest dostępność miejsc parkingowych przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.
Protest rolniczy może spowodować duże utrudnienia dla kierowców, na co zwrócił uwagę rzecznik Komendy Miejskiej we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński. Policja zaapelowała o stosowanie się do przepisów oraz poleceń funkcjonariuszy.
Protest zorganizowała NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarności. Demonstranci zwracają uwagę na „kryzys w polskim rolnictwie i brak polityki ochrony europejskiego rolnictwa przez KE przy ciągle zwiększanych kosztach produkcji”. Rolnicy akcentują też wysokie koszty energii oraz „niszczenie gospodarki przez programy klimatyczne, takie jak Zielony Ład”.
Dodatkowe utrudnienia komunikacyjne w centrum Wrocławia w piątek wiążą się również z usuwaniem skutków awarii magistrali wodociągowej, do której doszło w czwartek na ul. Traugutta.
