Aborcjonistka z Oleśnicy pozostaje bezkarna. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie uwzględnił zażalenia I prezes SN na umorzenie śledztwa

Wrocławski Sąd Okręgowy nie uwzględnił dziś zażalenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy przez ginekolog Gizelę Jagielską aborcji na dziecku z 9. miesiąca ciąży.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy odmówiła przyjęcia zażalenia złożonego przez I prezes SN Małgorzatę Manowską na umorzenie śledztwa ws. przeprowadzenia aborcji zastrzykiem z chlorku potasu w serce małego Felka, w zasadzie gotowego do urodzenia, ale chorego na łamliwość kości. „Zabiegu” na dziecku z 9. miesiąca ciąży dokonała Gizela Jagielska, ginekolog ze szpitala w Oleśnicy.

Zażalenie I prezes SN

Prezes Manowska wniosła do sądu zażalenie na taką decyzję śledczych. Jak wynika z komunikatu rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karoliny Stockiej-Mycek – Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił zażalenie Manowskiej uznając „decyzję prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy za zasadną” (decyzję o odmowie przyjęcia zażalenia I prezes SN na umorzenie śledztwa ws. przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy (Dolnośląskie) aborcji przez lekarkę Gizelę Jagielską – przyp. PAP).

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy w sprawie ginekolog z tamtejszego szpitala zostało wszczęte na początku 2025 r. Podjęto je po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży

— przypomniała prok. Stocka-Mycek.

W związku z tymi informacjami 16 kwietnia ubiegłego roku europoseł Grzegorz Braun próbował w szpitalu w Oleśnicy dokonać „zatrzymania obywatelskiego” pracującej tam ginekolog Gizeli Jagielskiej. 10 grudnia ubiegłego roku rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała, że śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarz Gizelę Jagielską zostało umorzone. Prokuratura uznała bowiem, że wstrzyknięcie dziecku z 9. miesiąca ciąży chlorku potasu w serce i inne działania ginekolog związane z tą procedurą nie miały „znamion czynu zabronionego”.

Sprawa Brauna

Wrocławska Prokuratura Okręgowa prowadzi natomiast śledztwo w sprawie działań Brauna wobec Jagielskiej.

Prokurator Stocka-Mycek, która prowadzi to śledztwo planowała ogłosić zarzuty Braunowi we wtorek (17 lutego), ale europoseł tuż przed przesłuchaniem złożył wniosek o wyłączenie jej z tego postępowania. Prokurator musiała odstąpić od przedstawienia zarzutów do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez jej przełożonych.

