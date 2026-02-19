Wrocławski Sąd Okręgowy nie uwzględnił dziś zażalenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy przez ginekolog Gizelę Jagielską aborcji na dziecku z 9. miesiąca ciąży.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy odmówiła przyjęcia zażalenia złożonego przez I prezes SN Małgorzatę Manowską na umorzenie śledztwa ws. przeprowadzenia aborcji zastrzykiem z chlorku potasu w serce małego Felka, w zasadzie gotowego do urodzenia, ale chorego na łamliwość kości. „Zabiegu” na dziecku z 9. miesiąca ciąży dokonała Gizela Jagielska, ginekolog ze szpitala w Oleśnicy.
CZYTAJ TAKŻE: Gizela Jagielska straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy! „Jestem naiwna”. To ona dokonała aborcji na dziecku w 9. miesiącu ciąży
Zażalenie I prezes SN
Prezes Manowska wniosła do sądu zażalenie na taką decyzję śledczych. Jak wynika z komunikatu rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karoliny Stockiej-Mycek – Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił zażalenie Manowskiej uznając „decyzję prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy za zasadną” (decyzję o odmowie przyjęcia zażalenia I prezes SN na umorzenie śledztwa ws. przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy (Dolnośląskie) aborcji przez lekarkę Gizelę Jagielską – przyp. PAP).
Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy w sprawie ginekolog z tamtejszego szpitala zostało wszczęte na początku 2025 r. Podjęto je po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży
— przypomniała prok. Stocka-Mycek.
W związku z tymi informacjami 16 kwietnia ubiegłego roku europoseł Grzegorz Braun próbował w szpitalu w Oleśnicy dokonać „zatrzymania obywatelskiego” pracującej tam ginekolog Gizeli Jagielskiej. 10 grudnia ubiegłego roku rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała, że śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarz Gizelę Jagielską zostało umorzone. Prokuratura uznała bowiem, że wstrzyknięcie dziecku z 9. miesiąca ciąży chlorku potasu w serce i inne działania ginekolog związane z tą procedurą nie miały „znamion czynu zabronionego”.
CZYTAJ TAKŻE: Lubań drugą Oleśnicą? Pikieta po decyzji o przyjęciu Jagielskiej do Łużyckiego Centrum Narodzin. „Nie chcemy tutaj nowego abortorium!”
Sprawa Brauna
Wrocławska Prokuratura Okręgowa prowadzi natomiast śledztwo w sprawie działań Brauna wobec Jagielskiej.
Prokurator Stocka-Mycek, która prowadzi to śledztwo planowała ogłosić zarzuty Braunowi we wtorek (17 lutego), ale europoseł tuż przed przesłuchaniem złożył wniosek o wyłączenie jej z tego postępowania. Prokurator musiała odstąpić od przedstawienia zarzutów do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez jej przełożonych.
CZYTAJ TAKŻE:
-Parlament Europejski przegłosował uchylenie immunitetu Brauna. Chodzi o „obywatelskie zatrzymanie” aborcjonistki z Oleśnicy
-Braun chciał dokonać obywatelskiego zatrzymania aborterki z Oleśnicy. „Jesteśmy na miejscu przestępstwa”. Policja w szpitalu
aja/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753589-aborcjonistka-z-olesnicy-bezkarna-jest-decyzja-sadu-okregowego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.