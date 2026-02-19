WIDEO

Wrocław zalany po poważnej awarii magistrali wodociągowej! Powstały duże korki, sterowanie ruchem przejęła policja

autor: PAP/Maciej Kulczyński
W centrum Wrocławia doszło do poważnej awarii magistrali wodociągowej - poinformował prezydent miasta. Z powodu awarii może występować obniżenie ciśnienia w sieci na terenie całego miasta, a nawet jego zanik. Doszło do zalania ulic, tworzą się korki, a komunikacji miejskiej wyznaczono objazdy.

O dużej skali usterki poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Z powodu awarii na magistrali wodociągowej nastąpiło obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej do zaniku włącznie na terenie całego miasta

— napisał na swoim profilu. Dodał, że pracownicy MWPiK przystąpili do usuwania usterki i mają zamiar wyłączyć fragment uszkodzonej magistrali.

Jak poinformowali przedstawiciele miejskiej spółki do awarii doszło przy ul. Traugutta przy budynku OVO.

Do tej pory udało zamknąć się 3 z 6 zasuw w tym obszarze. Teraz czekamy na to, by opadła woda w miejscu awarii i wówczas zostanie zamknięta kluczowa zasuwa. Na miejscu ruchem kieruje policja, wspiera na także straż pożarna

— poinformowali.

Apel służb o ostrożność

Służby apelują o zachowanie ostrożności w tym rejonie.

Awaria spowodowała duże utrudnienia w centrum Wrocławia. Jak poinformowało MPK Wrocław nie ma przejazdu przez ul. Oławską i Plac Społeczny. Na objazdy skierowano tramwaje linii 3, 5, 10, 12 i 13. Innymi trasami jeżdżą też autobusy linii 110, 112, 113, 114, 120 spod Galerii Dominikańskiej, podobnie jak pojazdy linii A w stronę Krzyków, N w stronę Jagodna i D w stronę ul. Giełdowej. Objazdy obowiązują też dla linii 145 na Tarnogaj i 146 w kierunku ul. Świeradowskiej.

Adam Stankiewicz/PAP

