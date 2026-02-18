„W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza, przygotowany do działania na terenach przygranicznych. Jednym z filarów KOP będzie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej” - poinformowała rzeczniczka warmińsko-mazurskich terytorialsów.
Jak przekazała plut. Sabina Mazurek, zmiany wynikają z realizacji decyzji ministra obrony narodowej o utworzeniu w Wojskach Obrony Terytorialnej Komponentu Obrony Pogranicza.
Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo granicy kraju oraz zwiększenie ochrony lokalnych społeczności, które graniczą z ewentualnym przeciwnikiem. Wnioski z wojny na Ukrainie, permanentne zagrożenie na granicy z Białorusią oraz realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód zarysowały konieczność wzmocnienia potencjału tego komponentu
— dodała.
Województwo warmińsko-mazurskie graniczy na 200 kilometrach z Obwodem Królewieckim Federacji Rosyjskiej.
Bataliony obrony pogranicza
Dwa z pięciu batalionów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej są już batalionami obrony pogranicza, transformacja czeka trzy kolejne, obecnie będące batalionami lekkiej piechoty. W brygadzie powstanie też batalion logistyczny.
Wnioski wypływające z wojny na Ukrainie, ciągłe zagrożenie na granicy z Białorusią oraz realizacja Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód” zarysowały konieczność wzmocnienia Wojsk Obrony Terytorialnej w tej części kraju. Jednym z elementów tego procesu jest przeformowanie brygady dotychczas złożonej częściowo z batalionów lekkiej piechoty w brygadę obrony pogranicza i dostosowanie jej struktury do zmienionych zadań
— zaznaczył dowódca 4W-MBOT płk Cezary Kiszkowiak.
Reorganizacja obejmie stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.
Po zakończeniu transformacji i alokacji pododdziałów wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze TSW mają zagwarantowane miejsca pełnienia służby w macierzystej brygadzie
— dodał płk Kiszkowiak.
Komponent Obrony Pogranicza
Komponent Obrony Pogranicza tworzyć ma szesnaście batalionów obrony pogranicza w czterech brygadach. Dwie obecne brygady obrony terytorialnej zostaną do niego włączone w całości - 1 Podlaska Brygada OT i 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT.
Zgodnie z koncepcją z 2025 roku, w brygadach KOP zostaną utworzone także między innymi pododdziały bezzałogowych systemów uzbrojenia i pododdziały przeciwdziałania BSP (bezzałogowe statki powietrzne). Koncepcja zakłada, że 1 stycznia 2028 r. KOP osiągnie wstępną gotowość jako operator Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód.
