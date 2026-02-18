Kradzieże, groźby, jazda pod wpływem. SG wydala z Polski osoby stwarzające zagrożenie. Statystyki rosną szybciej niż rok temu

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Ilu cudzoziemców wydalono z Polski? Statystyki rosną szybciej / autor: FB/Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Ilu cudzoziemców wydalono z Polski? Statystyki rosną szybciej / autor: FB/Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali w tym roku prawie 100 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce. Zostali oni zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia naszego kraju i otrzymali zakazy wjazdu do państw strefy Schengen na okres od 5 do 9 lat.

Jak poinformował rzecznik tego oddziału kpt. SG Paweł Biskupik, część z tych osób pod eskortą opuściła już Polskę, a pozostałe do czasu realizacji decyzji o powrocie do ich ojczyzn, przebywa w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

W tym tygodniu (16–18 lutego) funkcjonariusze z placówek SG w Poznaniu-Ławicy, Tuplicach oraz Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali ośmiu cudzoziemców pochodzących m.in. z Ukrainy, Gruzji, Armenii i Rosji, którzy dopuścili się różnych przestępstw i wykroczeń.

Były to wielokrotne kradzieże, groźby karalne, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków psychotropowych, ignorowanie sądowych zakazów i przestępstwa skarbowe

— dodał rzecznik.

500 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu

W całym 2025 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali i zobowiązali do powrotu 500 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu oraz porządkowi publicznemu w naszym kraju. Wśród nich przeważali obywatele Ukrainy, ale były też osoby z Gruzji, Mołdawii i Białorusi.

W tym roku obywatele wymienionych wyżej państw także są na czele statystyk. Widoczny jest także wzrost liczby tego typu zatrzymań, gdyż w ub. roku ich liczba dobiła do setki pod koniec kwietnia.

Obszar działania Nadodrzańskiego Oddziału SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje odcinek polsko-niemieckiej granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim oraz granicę z Czechami w drugim z tych regionów. Funkcjonariusze tego oddziału SG pełnią także służbę na lotniskach Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Tam, gdzie Polacy nie chcą już pracować — Ukraińcy wypełniają lukę na rynku. „Potencjał gospodarczy i rozwojowy byłby zakłócony”

Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów. Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. „Byli skazani m.in. za rozbój czy kradzieże”

Frontex wycofał się z pomocy w deportacji z Polski grupy Pakistańczyków! Powód? Zaostrzenie przepisów dot. uchodźców

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych