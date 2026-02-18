Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali w tym roku prawie 100 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce. Zostali oni zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia naszego kraju i otrzymali zakazy wjazdu do państw strefy Schengen na okres od 5 do 9 lat.
Jak poinformował rzecznik tego oddziału kpt. SG Paweł Biskupik, część z tych osób pod eskortą opuściła już Polskę, a pozostałe do czasu realizacji decyzji o powrocie do ich ojczyzn, przebywa w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
W tym tygodniu (16–18 lutego) funkcjonariusze z placówek SG w Poznaniu-Ławicy, Tuplicach oraz Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali ośmiu cudzoziemców pochodzących m.in. z Ukrainy, Gruzji, Armenii i Rosji, którzy dopuścili się różnych przestępstw i wykroczeń.
Były to wielokrotne kradzieże, groźby karalne, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków psychotropowych, ignorowanie sądowych zakazów i przestępstwa skarbowe
— dodał rzecznik.
500 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu
W całym 2025 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali i zobowiązali do powrotu 500 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu oraz porządkowi publicznemu w naszym kraju. Wśród nich przeważali obywatele Ukrainy, ale były też osoby z Gruzji, Mołdawii i Białorusi.
W tym roku obywatele wymienionych wyżej państw także są na czele statystyk. Widoczny jest także wzrost liczby tego typu zatrzymań, gdyż w ub. roku ich liczba dobiła do setki pod koniec kwietnia.
Obszar działania Nadodrzańskiego Oddziału SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje odcinek polsko-niemieckiej granicy w woj. lubuskim i dolnośląskim oraz granicę z Czechami w drugim z tych regionów. Funkcjonariusze tego oddziału SG pełnią także służbę na lotniskach Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
