Rano na ul. Marszałkowskiej w Warszawie zderzyły się jadące w kierunku Mokotowa tramwaje linii 10 i 18. Utrudnienia występują na sześciu liniach, służby udzieliły pomocy sześciu poszkodowanym osobom – poinformowała PAP stołeczna policja.
Policja przekazała PAP, że do zderzenia doszło na ul. Marszałkowskiej 1 (okolice Placu Unii Lubelskiej).
Około godziny 6.50 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zderzenia się dwóch tramwajów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący tramwajem nr 10 nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego tramwaju linii 18
– przekazał dyżurny funkcjonariusz.
Dodał, że ratownicy medyczny udzielają pomocy sześciu osobom.
Utrudnienia na sześciu liniach
Jak podaje na swojej stronie Zarząd Transportu Miejskiego, utrudnienia w kursowaniu tramwajów występują na sześciu liniach. Linie 10 (jadąca w kierunku Wyścigów) i 11 (kierunek Sielce) zostały skierowane na trasy objazdowe: al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska, wracając do trasy podstawowej.
Linie 4 (w kierunku Wyścigów), 16 (w kierunku Miasteczko Wilanów) i 18 (w kierunku PKP Służewiec) pojadą ulicami Marszałkowska - Nowowiejska - al. Niepodległości – Rakowiecka - Puławska. Natomiast 14-tka w kierunku Miasteczka Wilanów skierowana została na ul. Nowowiejską – al. Niepodległości – Rakowiecką – Puławską.
PAP/mly
