Zderzenie dwóch tramwajów w Warszawie! Utrudnienia aż na sześciu liniach. Są też poszkodowani

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zderzenie tramwajów w Warszawie / autor: Fratria
Zderzenie tramwajów w Warszawie / autor: Fratria

Rano na ul. Marszałkowskiej w Warszawie zderzyły się jadące w kierunku Mokotowa tramwaje linii 10 i 18. Utrudnienia występują na sześciu liniach, służby udzieliły pomocy sześciu poszkodowanym osobom – poinformowała PAP stołeczna policja.

Policja przekazała PAP, że do zderzenia doszło na ul. Marszałkowskiej 1 (okolice Placu Unii Lubelskiej).

Około godziny 6.50 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zderzenia się dwóch tramwajów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący tramwajem nr 10 nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego tramwaju linii 18

– przekazał dyżurny funkcjonariusz.

Dodał, że ratownicy medyczny udzielają pomocy sześciu osobom.

Utrudnienia na sześciu liniach

Jak podaje na swojej stronie Zarząd Transportu Miejskiego, utrudnienia w kursowaniu tramwajów występują na sześciu liniach. Linie 10 (jadąca w kierunku Wyścigów) i 11 (kierunek Sielce) zostały skierowane na trasy objazdowe: al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska, wracając do trasy podstawowej.

Linie 4 (w kierunku Wyścigów), 16 (w kierunku Miasteczko Wilanów) i 18 (w kierunku PKP Służewiec) pojadą ulicami Marszałkowska - Nowowiejska - al. Niepodległości – Rakowiecka - Puławska. Natomiast 14-tka w kierunku Miasteczka Wilanów skierowana została na ul. Nowowiejską – al. Niepodległości – Rakowiecką – Puławską.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych