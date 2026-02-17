Kablowe połączenie elektroenergetyczne Polska-Szwecja będzie nieczynne do północy 28 lutego - wynika z najnowszych danych rynkowych NordPool. Z powodu usterki kabel nie działa od środy 11 lutego.
Zgodnie z danymi NordPool, ponowne uruchomienie kabla jest przewidziane o północy z soboty 28 lutego na niedzielę 1 marca.
Połączenie SwePol Link to linia kablowa prądu stałego (HVDC), zdolne pracować z mocą 600 MW. Ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie na dnie Bałtyku. Kabel został uruchomiony w 2000 r.
Informując o usterce kabla polski operator przesyłowy PSE zapewnił, że nie ma to wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, który pracuje stabilnie i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa.
Według pierwszych informacji PSE, nic nie wskazuje na to, by awaria była spowodowana celowym działaniem.
Adrian Siwek/PAP
