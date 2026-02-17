WOT w Bieszczadach. Ekstremalne ćwiczenia w zimowej aurze. "Przygotowują żołnierzy na najbardziej wymagające scenariusze"

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli w Bieszczadach ekstremalne, pięciodniowe szkolenie. Obejmowało m.in. ratownictwo w lodowatej wodzie, walkę z hipotermią oraz ewakuację rannych w głębokim śniegu. W ćwiczeniach uczestniczyło 35 terytorialsów oraz żołnierze 18. Pułku Saperów. Doskonalili działania poszukiwawczo-ratownicze w warunkach skrajnie niskich temperatur.

Jak poinformowała oficer prasowy 3. PBOT por. Magdalena Mac, głównym celem zajęć było przygotowanie żołnierzy do akcji poszukiwawczo-ratowniczych w skrajnie niskich temperaturach. W zajęciach, obok terytorialsów, uczestniczyli także żołnierze 18. Pułku Saperów.

Najbardziej wymagający etap szkolenia dotyczył reagowania na bezpośrednie zagrożenie życia wynikające z wychłodzenia organizmu. Żołnierze w praktyce trenowali scenariusze po przypadkowym wpadnięciu do zbiornika wodnego.

Ćwiczenia obejmowały reakcję organizmu po wpadnięciu do wody, zasady samopomocy po wydostaniu się z niej oraz praktyczne przygotowanie do rozpalenia ogniska w warunkach zimowych

— przekazała por. Mac.

Terytorialsi doskonalili również umiejętności rozpoznawania objawów hipotermii i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach przedłużającej się ewakuacji poszkodowanego w trudnym terenie.

Mobilność w głębokim śniegu i poszukiwania

Elementem szkolenia było też doskonalenie mobilności w głębokim śniegu. Żołnierze przemieszczali się w górzystym terenie na nartach skiturowych i rakietach śnieżnych, ucząc się jednocześnie zasad profilaktyki lawinowej.

Szkolenie zakończyło się ćwiczeniami z zakresu organizacji akcji poszukiwawczych. Żołnierze musieli wykazać się zdolnością do współdziałania w grupach, prowadzenia działań w ukryciu oraz sprawnej ewakuacji rannych z niedostępnych miejsc.

Szkolenia tego typu pozwalają doskonalić umiejętności przetrwania i przygotowują żołnierzy na najbardziej wymagające scenariusze

— podkreśliła por. Magdalena Mac.

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej regularnie szkoli się w warunkach górskich, co wynika ze specyfiki stałego rejonu odpowiedzialności jednostki, obejmującego m.in. Bieszczady i Beskid Niski.

Adam Bąkowski/PAP

