Szukał pracy innym, teraz będzie musiał dla siebie. Kibic Radomiaka, który rzucał butelkami w rywali, został zwolniony z Urzędu Pracy

  • opublikowano:
47-latek, któremu prokuratura postawiła zarzuty w związku z incydentem po meczu Radomiaka z Koroną Kielce w Radomiu, już nie pracuje w Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu – poinformowała instytucja w oświadczeniu przesłanym PAP.

W związku z incydentem podczas meczu Radomiaka Radom i Korony Kielce w Radomiu informujemy, że osoba, której dotyczy sprawa, nie jest już pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu

— podano w oświadczeniu.

Prokuratorskie zarzuty postawione 47-latkowi dotyczą naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna rzucił z trybuny dwiema butelkami w stronę znajdujących się na płycie boiska zawodników i sztabu zespołu Korony Kielce. Jedna z nich raniła w głowę pracownika kieleckiego klubu.

Kibic Radomiaka wyraził skruchę

47-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Jako środek zapobiegawczy prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji – mężczyzna ma się stawiać na komisariacie. Agresywny kibic Radomiaka otrzymał też zakaz udziału w imprezach masowych o charakterze sportowym. Nie może się również zbliżać do miejsc, w których takie imprezy się odbywają, na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Śledczy zakwalifikowali czyn jako występek chuligański. Podejrzanemu grozi kara od 4,5 miesiąca do 5 lat pozbawienia wolności.

tkwl/PAP

