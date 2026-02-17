Nożownik w Zakopanem. Napadnięta kobieta ranna w brzuch. Policja nie wyklucza różnych scenariuszy zdarzenia

  • Kraj
  • opublikowano:
Według policji ranna kobieta jeszcze dziś ma być przesłuchana / autor: Pixabay/RayMediaGroup
Według policji ranna kobieta jeszcze dziś ma być przesłuchana / autor: Pixabay/RayMediaGroup

Policjanci ustalają faktyczny przebieg zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek wieczorem na zakopiańskiej Olczy, gdzie ranna w brzuch została 26-letnia kobieta. Z relacji poszkodowanej wynikało, że została napadnięta przez nożownika. Policja nie wyklucza różnych scenariuszy.

Jak doszło do zranienia?

Jak przekazała PAP asp. Anna Zbroja z małopolskiej policji, śledczy weryfikują wstępne ustalenia.

Z pierwszych zeznań pokrzywdzonej 26-latki wynikało, że została ona zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę nożem w okolice brzucha. Faktycznie została ranna w brzuch i została zabrana karetką do szpitala. Pokrzywdzona nie została jeszcze przesłuchana. Jest zraniona i to jest fakt. Kiedy będzie to możliwe, zostanie przesłuchana przez policjantów. Wyjaśniamy, w jaki sposób doszło do zranienia

– wyjaśniła asp. Zbroja.

Różne wersje wydarzeń

Policja zabezpieczyła nagrania z przydomowych monitoringów, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie postępowania brane są pod uwagę różne wersje wydarzeń.

26-latka ma zostać przesłuchana jeszcze dzisiaj, o ile pozwoli na to jej stan zdrowia. Śledczy zapowiadają, że po jej przesłuchaniu możliwe będzie przekazanie kolejnych informacji w sprawie.

CZYTAJ TEŻ: Nożownik zaatakował dwie osoby! Ranni trafili do szpitala. Sprawcą może być znany policji 28-latek. Podejrzany został zatrzymany

sc/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych