Policjanci ustalają faktyczny przebieg zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek wieczorem na zakopiańskiej Olczy, gdzie ranna w brzuch została 26-letnia kobieta. Z relacji poszkodowanej wynikało, że została napadnięta przez nożownika. Policja nie wyklucza różnych scenariuszy.
Jak doszło do zranienia?
Jak przekazała PAP asp. Anna Zbroja z małopolskiej policji, śledczy weryfikują wstępne ustalenia.
Z pierwszych zeznań pokrzywdzonej 26-latki wynikało, że została ona zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę nożem w okolice brzucha. Faktycznie została ranna w brzuch i została zabrana karetką do szpitala. Pokrzywdzona nie została jeszcze przesłuchana. Jest zraniona i to jest fakt. Kiedy będzie to możliwe, zostanie przesłuchana przez policjantów. Wyjaśniamy, w jaki sposób doszło do zranienia
– wyjaśniła asp. Zbroja.
Różne wersje wydarzeń
Policja zabezpieczyła nagrania z przydomowych monitoringów, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie postępowania brane są pod uwagę różne wersje wydarzeń.
26-latka ma zostać przesłuchana jeszcze dzisiaj, o ile pozwoli na to jej stan zdrowia. Śledczy zapowiadają, że po jej przesłuchaniu możliwe będzie przekazanie kolejnych informacji w sprawie.
CZYTAJ TEŻ: Nożownik zaatakował dwie osoby! Ranni trafili do szpitala. Sprawcą może być znany policji 28-latek. Podejrzany został zatrzymany
sc/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753427-nozownik-w-zakopanem-kobieta-ranna-w-brzuch
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.