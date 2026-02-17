Około 50 tys. mieszkańców Włocławka pozostaje bez ogrzewania po nocnym pęknięciu głównej rury ciepłowniczej o średnicy 600 mm - zlokalizowana kilkaset metrów od miejskiej ciepłowni. Jak poinformował prezydent miasta Krzysztof Kukucki, służby prowadzą intensywne prace naprawcze, a przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około północy.
Miejsce usterki sieci ciepłowniczej zlokalizowano w nocy z poniedziałku na wtorek. Do rana trwały prace przygotowawcze. Obecnie trwają prace naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić ogrzewanie w budynkach, które zostały go pozbawione.
Awaria dotyczy trzech dzielnic, czyli ok. 50 tys. osób, a obszarowo ok. 60 proc. miasta. Uszkodzona została główna rura, do tego w bardzo niefortunnej lokalizacji, bo ok. 300-400 m od miejskiej ciepłowni. Można powiedzieć, że to usterka na autostradzie dostarczającej ciepło do miasta
— powiedział PAP prezydent Kukucki.
Przyznał, że to najgorsze miejsce awarii, bo nie można ograniczyć jego skutków.
Zlokalizowaliśmy miejsce awarii. Dziura jest zidentyfikowana. Są już odlewane elementy pozwalające na uszczelnienie ciepłociągu. Mam informację, że powinniśmy uporać się z awarią do około północy. Jak uszczelnimy ciepłociąg, to będziemy musieli napełnić system wodą, potem odpalić kotły i około północy chcemy podawać już normalnie ciepło
— wyjaśnił włodarz Włocławka.
Pęknięcie rury o średnicy 600 mm
Urząd Miasta Włocławka poinformował, że przyczyną awarii jest pękniecie rury o średnicy 600 mm.
Zespoły techniczne pracują w terenie nad jak najszybszym przywróceniem stabilnych parametrów systemu. O kolejnych postępach będziemy informować na bieżąco
— napisała magistrat w komunikatach w mediach społecznościowych.
Wśród zaleceń dla mieszkańców są ograniczenie wychładzania pomieszczeń, zalecenie zamykania okien i drzwi, zasłaniana rolet i żaluzji i ograniczenia wietrzenia do niezbędnego minimum.
Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń
— poinstruował mieszkańców urząd miasta.
