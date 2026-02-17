Nieuzbrojony granat na przejściu granicznym z Ukrainą. Znaleziono go u jednego z podróżujących. 19 osób ewakuowanych

zdjęcie ilustracyjne, samochód Straży Granicznej / autor: Fratria

19 osób zostało ewakuowanych z budynku na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie (Lubelskie), gdzie u jednego z podróżnych znaleziono nieuzbrojony granat. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Z informacji przekazanych PAP przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Łukasza Chomczyńskiego wynika, że funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli nieuzbrojony granat u jednego z podróżujących przez przejście w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski). 19 osób zostało ewakuowanych z jednego z budynków.

To 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej

— dodał dyżurny.

Interwencja została zgłoszona po godz. 5 rano. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Sprawą będzie zajmować się policja.

Adam Kacprzak/PAP

