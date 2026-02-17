19 osób zostało ewakuowanych z budynku na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie (Lubelskie), gdzie u jednego z podróżnych znaleziono nieuzbrojony granat. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.
Z informacji przekazanych PAP przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Łukasza Chomczyńskiego wynika, że funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli nieuzbrojony granat u jednego z podróżujących przez przejście w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski). 19 osób zostało ewakuowanych z jednego z budynków.
To 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej
— dodał dyżurny.
Interwencja została zgłoszona po godz. 5 rano. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Sprawą będzie zajmować się policja.
Adam Kacprzak/PAP
