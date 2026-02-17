W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie były czasowo wyłączone, wkrótce wznowiły pracę.
Stan gotowości
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości
— poinformowało na platformie X dowództwo.
DORSZ podkreśliło też, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— głosi komunikat.
Dwa lotniska czasowo wyłączone
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika z konieczności „zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego”.
Niedługo pojawiła się informacja o wznowieniu ich prac.
Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze
— podano.
