Wojskowe samoloty wzbiły się w niebo. Czasowo wstrzymano ruch na dwóch lotniskach. "Podległe siły i środki pozostają w gotowości"

W tle na zdjęciu polski F-16 na niebie, w miniaturze komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej / autor: Fratria/X
W tle na zdjęciu polski F-16 na niebie, w miniaturze komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej / autor: Fratria/X

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie były czasowo wyłączone, wkrótce wznowiły pracę.

Stan gotowości

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości

— poinformowało na platformie X dowództwo.

DORSZ podkreśliło też, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

— głosi komunikat.

Dwa lotniska czasowo wyłączone

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika z konieczności „zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego”.

Niedługo pojawiła się informacja o wznowieniu ich prac.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze

— podano.

Adam Kacprzak/PAP/X

