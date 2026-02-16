„Przez najbliższe dwa dni najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Od południowego zachodu nadchodzi do nas cieplejsza masa powietrza” – poinformowała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Ociepleniu na zachodzie będą towarzyszyć opady marznące i deszcz ze ściegiem.
W poniedziałek zachmurzenie na zachodzie Polski duże i całkowite, na południu pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie przeważnie pogodnie. Na południowym zachodzie i na południu do końca dnia będą występowały opady śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm.
Siarczyste mrozy
Temperatura w całej Polsce ujemna. Najchłodniej na północnym wschodzie – maksymalnie minus 11 st. C. W centrum termometry pokażą ok. minus 4 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie i na południu, gdzie temperatura dojdzie do minus 2 st. C.
Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami mogą występować słabe porywy wiatru, w obszarach podgórskich Karpat do około 55 km/h. Lokalnie wiatr razem z opadami śniegu może powodować zawieje i zamiecie.
W nocy z poniedziałku na wtorek przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Jedynie na krańcach północno-wschodnich, głównie na Suwalszczyźnie, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Okresami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie miejscami możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodujące śliskość nawierzchni.
Marznący deszcz
W związku z marznącymi opadami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla części Dolnego Śląska. Opady marznące wystąpią przejściowo, przeważać będzie to mokry śnieg. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22.00 w poniedziałek do wtorku do godz. 9.00.
Na południowym zachodzie i w centrum kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 2-3 cm. Lokalnie na zachodzie może się tworzyć mgła ograniczająca widzialność do ok. 200 m.
Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna: od minus 17 st. C na północnym wschodzie przez ok. minus 10 st. C w centrum do minus 1 st. C na południowym zachodzie. Do godzin porannych we wtorek pozostaną w mocy alerty I stopnia w związku z silnym mrozem ogłoszone przez IMGW dla większości obszaru woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz powiatów na północy woj. mazowieckiego. Temperatura minimalna może spaść poniżej minus 15 st. C.
Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, głównie z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. W rejonach podgórskich Karpat mogą się pojawić porywy do około 55 km na godzinę. Na tym obszarze wiatr razem z opadami śniegu może powodować zawieje i zamiecie.
Pogoda na jutro
Wtorek będzie pochmurny. Prognozowane jest zachmurzenie całkowite, z lokalnymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm. Na południowym zachodzie i w centrum kraju możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu. Opady te będą marzły, powodując gołoledź. Nad ranem na zachodzie lokalnie wystąpi mgła z widzialnością do około 200 metrów, która jednak w ciągu dnia powinna się podnosić.
Na termometrach we wtorek od minus 10 st. C na północnym wschodzie przez ok. 0 st. C centrum do 3 st. C na południu i 5 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy lokalnie porywisty, na zachodzie kraju z kierunków południowych, a na wschodzie z kierunków wschodnich.
Noc z wtorku na środę także będzie chłodna, z zachmurzeniem całkowitym. Tylko na północy Polski i w Karpatach prognozowane są lokalne przejaśnienia. Nadal będą występować opady śniegu, a na południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem i lokalnie deszcz marznący. Pokrywa śnieżna może przyrosnąć lokalnie o kolejne 3-4 cm, a temperatura wyniesie od minus 12 st. C na północnym wschodzie Polski do 0 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, głównie ze zmiennych kierunków.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
