Zablokowana jest droga ekspresowa S8 w kierunku Białegostoku, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. / autor: X/Policja Mazowsze
Zablokowana jest droga ekspresowa S8 w kierunku Białegostoku, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna - poinformowała komenda wojewódzkiej policji w Radomiu. Jak dodano, utrudnienia potrwają przez co najmniej kilka godzin.

Jak przekazała radomska policja na platformie X, do wypadku na drodze S8 doszło około godziny 4.40 w poniedziałek, na wysokości wsi Nagoszewo, wsi Brok oraz miejscowości Stawek w woj. mazowieckim.

Kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes Sprinter. Renaultem podróżowało 9 osób. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący Renaultem oraz pasażer siedzący z przodu. Do szpitala trafił kierujący Mercedesem Sprinterem. Kierowcy Volvo i Mercedesa byli trzeźwi. Na miejscu pracują służby

— poinformowano.

Pozostałe siedem osób z busa Renault na litewskich rejestracjach, które brały udział w wypadku nie mają obrażeń. Przebywają na miejscu pod opieką straży pożarnej, która podstawiła busa dla poszkodowanych ze względu na niskie temperatury

— poinformował asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego policji w Radomiu.

Jak dodał Sawicki, S8 będzie zablokowana przez co najmniej kilka godzin. Trwają czynności prokuratorskie i oględziny miejsca zdarzenia. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

kk/PAP

