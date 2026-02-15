Śnieżyca i wiatr nie zatrzymują ratowników TOPR. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj wyruszył na Orlą Perć

W Tatrach trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który wczoraj wyruszył na Orlą Perć, uważaną za najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Akcję prowadzą ratownicy TOPR oraz policja.

Ostatni kontakt z poszukiwanym miał miejsce wczoraj około godz. 14.00.

Informacja o zaginięciu została rozpowszechniona w mediach społecznościowych z apelem do turystów, którzy tego dnia przebywali w rejonie Orlej Perci i mogli mijać mężczyznę. Podkreślono, że każda, nawet drobna informacja, może mieć znaczenie dla prowadzonych działań.

Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był odpowiednio wyposażony do zimowej, wysokogórskiej wyprawy – miał przy sobie m.in. czekan, a na głowie charakterystyczny czerwony kask. Niósł niebieski plecak. Był ubrany w kurtkę moro, którą w trakcie wędrówki mógł zmienić na białą puchową kurtkę – wynika z ogłoszenia.

Poszukiwania w trudnych warunkach

Poszukiwania prowadzone są w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich. Dziś w nocy w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg.

Dzisiaj warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a w wyższych partiach gór silnie wieje. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr – większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

Dziś rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 cm śniegu, a temperatura na szczycie wynosiła minus 13 st. C.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

