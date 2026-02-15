W Tatrach trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który wczoraj wyruszył na Orlą Perć, uważaną za najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Akcję prowadzą ratownicy TOPR oraz policja.
Ostatni kontakt z poszukiwanym miał miejsce wczoraj około godz. 14.00.
Informacja o zaginięciu została rozpowszechniona w mediach społecznościowych z apelem do turystów, którzy tego dnia przebywali w rejonie Orlej Perci i mogli mijać mężczyznę. Podkreślono, że każda, nawet drobna informacja, może mieć znaczenie dla prowadzonych działań.
Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był odpowiednio wyposażony do zimowej, wysokogórskiej wyprawy – miał przy sobie m.in. czekan, a na głowie charakterystyczny czerwony kask. Niósł niebieski plecak. Był ubrany w kurtkę moro, którą w trakcie wędrówki mógł zmienić na białą puchową kurtkę – wynika z ogłoszenia.
Poszukiwania w trudnych warunkach
Poszukiwania prowadzone są w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich. Dziś w nocy w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg.
Dzisiaj warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a w wyższych partiach gór silnie wieje. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr – większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.
Dziś rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 cm śniegu, a temperatura na szczycie wynosiła minus 13 st. C.
CZYTAJ WIĘCEJ: Uwaga turyści! Trudne warunki na szlakach w Tatrach. Pada intensywnie śnieg, drugi stopień zagrożenia lawinowego
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753259-akcja-ratunkowa-w-tatrach-trwaja-poszukiwania-mlodego-turysty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.