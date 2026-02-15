Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla 9 województw. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może lokalnie spaść do minus 23 st. C. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożną jazdę z powodu opadów, mgieł i błota.
IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, większości obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, północnej części woj. lubelskiego i łódzkiego, a także powiatów na południu woj. małopolskiego oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie). Prognozowany jest spadek temperatur poniżej minus 13 st. C, a w niektórych powiatach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet minus 23 st. C.
Na północy woj. warmińsko-mazurskiego alerty obowiązują od godz. 11.43 w niedzielę. Dla większości obszaru objętego ostrzeżeniami zaczną one natomiast obowiązywać o godz. 20. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 w poniedziałek.
Alerty przed intensywnymi opadami śniegu
Do godz. 18 w niedzielę zachowują także ważność ogłoszone wcześniej ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie Polski (dla większości woj. małopolskiego, północnej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południu woj. świętokrzyskiego i lubelskiego). Prognozowany jest tam przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
W związku z warunkami atmosferycznymi, w niedzielę komunikat wydała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA poinformowała, że na obszarze woj. śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego występuje opad śniegu. Na terenie woj. wielkopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego występują mżawki lub śnieg z deszczem, a w woj. małopolskim i zachodniopomorskim pojawiają się mgły. Na południu Polski lokalnie występuje błoto pośniegowe. Dyrekcja apeluje o ostrożną jazdę.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
