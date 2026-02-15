Uwaga turyści! Trudne warunki na szlakach w Tatrach. Pada intensywnie śnieg, drugi stopień zagrożenia lawinowego

Trudne warunku na szlakach (zdj. ilustracyjne) w Tatrach ( / autor: PiXabay/davidbrezina89
W Tatrach w niedzielę intensywnie pada śnieg, a warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Trudna orientacja w terenie i zagrożenie lawinowe

Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a wędrówce nie sprzyjają silne podmuchy wiatru w wyższych partiach gór. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona w wyniku jej przenoszenia przez wiatr - większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC – a także umiejętność jego prawidłowego użycia”

— czytamy w komunikacie TPN.

Powyżej wysokości 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W niedzielę rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 13 st. C.

Zamknięte szlaki turystyczne

Wybierając się na wycieczki w niższe partie Tatr, warto mieć ze sobą raczki oraz kijki trekkingowe.

Do końca lutego, w godzinach nocnych od 22.00 do 5.00, zamknięte są wszystkie szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Do 15 maja zamknięte są odcinki szlaków:

— Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz,

— Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka

— Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko.

SC/PAP

