W Tatrach w niedzielę intensywnie pada śnieg, a warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
Trudna orientacja w terenie i zagrożenie lawinowe
Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a wędrówce nie sprzyjają silne podmuchy wiatru w wyższych partiach gór. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona w wyniku jej przenoszenia przez wiatr - większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.
Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC – a także umiejętność jego prawidłowego użycia”
— czytamy w komunikacie TPN.
Powyżej wysokości 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W niedzielę rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 13 st. C.
Zamknięte szlaki turystyczne
Wybierając się na wycieczki w niższe partie Tatr, warto mieć ze sobą raczki oraz kijki trekkingowe.
Do końca lutego, w godzinach nocnych od 22.00 do 5.00, zamknięte są wszystkie szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Do 15 maja zamknięte są odcinki szlaków:
— Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz,
— Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka
— Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko.
