Uprawnienia do odstraszania niedźwiedzi i żubrów przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem amunicji niepenetracyjnej mają otrzymać m.in. myśliwi - zakłada poselski projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców gmin.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt posłów Polski 2050, którym zajęła się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Projektowana ustawa zakłada, że płoszenie osobników niedźwiedzia brunatnego lub żubra na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) byłoby możliwe „z wykorzystaniem broni gładkolufowej z amunicją niepenetracyjną, w tym przez osoby uprawnione do posiadania broni w celach łowieckich, o ile przewiduje to zezwolenie” (chodzi o amunicję zadającą ból, ale nie zabijającą zwierzęcia, np. gumowe kule - PAP).
Jak podkreślili autorzy projektu w uzasadnieniu, w związku ze wzrastającą populacją niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach coraz częściej dochodzi do pojawiania się niedźwiedzi wśród zabudowań, gdzie szukają pokarmu. Wskazali, że niedźwiedzie łatwo przyzwyczają się do miejsca i sposobu zdobywania pokarmu, dlatego konieczne jest wyrobienie w takich zwierzętach niechęci zbliżania się do domów w celu poszukiwania pokarmu.
Brak wyspecjalizowanych służb
Jak dodano, wiele gmin sygnalizuje, że brakuje odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w sprzęt osób, które mogłyby odstraszać tak duże i niebezpieczne zwierzęta jak niedźwiedzie i żubry. Zwrócono uwagę, że z badań przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej wynika, że w zdecydowanej części przypadków żubry uciekają przed człowiekiem, a głównymi przyczynami ich ataków żubrów było zbyt bliskie podejście lub celowe, nieumiejętne płoszenie.
Wnioskodawcy podkreślili też, że niedźwiedź i żubr są gatunkami objętym ochroną gatunkową i wszelka ingerencja w ich populację musi być poprzedzona stosownym zezwoleniem właściwego organu ochrony przyrody (najczęściej jest nim RDOŚ).
Jak dotąd płoszenie wykonywane było za pomocą wystrzałów z broni gazowej do 17 J z użyciem kul gumowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że nie jest to wystarczająco silny bodziec. W tej sytuacji zasadnym byłoby zastosowanie mocniejszej broni gładkolufowej z użyciem pocisków gumowych (takie rozwiązanie skutecznie stosowane jest w Tatrzańskim Parku Narodowym)
— wskazano w uzasadnieniu.
Zaznaczono, że zdaniem Państwowej Rady Ochrony Przyrody odpowiednio wczesne reagowanie „na konfliktowe osobniki żubrów”, odstraszanie ich od terenów zabudowanych m.in. poprzez strzelanie gumowymi lub gumowo-metalowymi kulami oraz uszczelnianie ogrodzeń lub stosowanie pastuchów elektrycznych „przeciwdziałają habituacji osobników i powinny być narzędziem w zarządzaniu populacjami tego gatunku”.
Jakie są założenia projektu?
Celem zmian - zdaniem wnioskodawców - jest „skuteczniejsze i sprawniejsze prowadzenie działań niwelujących niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi sytuacje, powodowane zachowaniem osobników” niedźwiedzia brunatnego i żubra.
Jak ocenił podczas posiedzenia komisji wójt gminy Cisna Dariusz Wethacz, od kilku lat w tej gminie obserwowane jest „regularne i coraz częstsze” wchodzenie niedźwiedzi na tereny zabudowane. Jego zdaniem, zjawisko to stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Dodał, że najwięcej problemów ze zwierzętami jest zazwyczaj wczesną wiosną lub czasem późną jesienią. Zwrócił też uwagę, że populacja dużych drapieżników rośnie w sposób, który „nie jest objęty realnym zarządzaniem ”.
Jako wójt gminy Cisna jestem zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom mojej gminy oraz turystom przebywającym na jej terenie. Obowiązek ten wprost wynika z ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. (…) Jako wójt nie dysponuję (…) żadnymi narzędziami, aby skutecznie temu zagrożeniu realnie przeciwdziałać
— powiedział Wethacz.
Wójt gminy Cisna zaznaczył, że państwo z jednej strony oczekuje od samorządów pełnej odpowiedzialności za swoich mieszkańców, a z drugiej nie zapewnia żadnych instrumentów na realizację tej odpowiedzialności.
Nie dostaliśmy żadnych środków, żadnych pieniędzy na tego typu działania, które miałyby zapobiegać różnym incydentom. Nasi pracownicy własnymi pojazdami, za własne środki - jak była potrzeba - reagowali. Mówię o płoszeniu
— dodał wójt.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Kolejny niedźwiedź przed domem w Bieszczadach! „Otworzyłam drzwi, a on stał pod drzwiami na dwóch łapach, więc szok”. Co je przyciąga?
— Ile niedźwiedzi żyje w Polsce? Bez nowych badań genetycznych… nie poznamy odpowiedzi. W tle odstrzał do 350 osobników na Słowacji
— Niebezpieczny incydent w Dolinie Kościeliskiej! Niedźwiedź gonił turystę. TPN apeluje o ostrożność. „Nie dokarmiajcie dzikich zwierząt”
— Zgoda GDOŚ na odstrzał niedźwiedzi w Cisnej. Wójt gminy: Decyzja daje zgodę na odstrzał, ale w praktyce jest niemożliwa do wykonania
PAP/wbieszczady.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753245-drapiezniki-coraz-blizej-domow-sejm-ma-specjalne-rozwiazania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.