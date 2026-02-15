Najwyższy możliwy mandat za to wykroczenie, czyli 2500 złotych oraz 15 punktów karnych, otrzymała 23-latka, która z prędkością prawie 200 km/h pędziła Mercedesem z Lublina do Warszawy drogą S17. Jak przyznała policjantom, spieszyła się, żeby zdążyć na wizytę w salonie kosmetycznym, gdzie miała mieć robione… paznokcie. Jeśli w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, to grozi jej mandat w wysokości 5 tysięcy złotych.
W tym tygodniu, na trasie S12/S17 z Lublina w kierunku Warszawy, policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli kierującą Mercedesem, która jadąc z dużą prędkością, wyprzedzała kolejne pojazdy.
Policjanci, poruszający się nieoznakowanym radiowozem z videorejestratorem dokonali pomiaru prędkości Mercedesa. Okazało się, że kierująca jedzie z prędkością bliską 200 km/h. Dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 120 km/h.
Pędziła 200 km/h żeby zdążyć… na paznokcie!
Funkcjonariusze, dając kierującej sygnały, w bezpecznym miejscu zatrzymali ją do kontroli. Za kierownicą Mercedesa siedziała 23-letnia obywatelka Ukrainy, zamieszkująca w Warszawie.
Jak wyznała policjantom, spieszyła się, ponieważ chciała zdążyć na wizytę w salonie kosmetycznym w Warszawie, gdzie miała mieć robione paznokcie.
Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na nią najwyższy możliwy za to wykroczenie mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Jeśli w ciągu dwóch lat 23-latka popełni to samo wykroczenie, grozi jej mandat w wysokości 5 tysięcy złotych.
Przypominamy, że nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Apelujemy o stosowanie się do ograniczeń prędkości i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
X/pulawy.policja.gov.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
