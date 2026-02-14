Zmarł zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szef Logistyki - gen. bryg. Piotr Wagner. „Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach, wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Informację o śmierci gen. Piotra Wagnera przekazali dziś na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz.
Dziś dotarła do nas informacja o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera - zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szefa Logistyki, zasłużonego Oficera Wojska Polskiego
— podkreślił Kosiniak-Kamysz.
„Niekwestionowany autorytet”
Jak dodał, gen. bryg. Piotr Wagner przez lata nienagannej i odpowiedzialnej służby wiernie realizował zadania na rzecz Sił Zbrojnych.
Był również niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach, wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy
— dodał.
Według szefa MON, odejście generała jest „dotkliwą stratą dla środowiska wojskowego i całej społeczności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”.
Rodzinie i bliskim Pana Generała składam wyrazy najgłębszego współczucia. Cześć Jego Pamięci
— dodał szef MON.
„Odszedł wybitny patriota”
Również gen. broni Maciej Klisz podkreślił na X, że „z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem” przyjął wiadomość o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera.
Dodał, że miał zaszczyt współpracować z generałem Wagnerem w realizacji wielu odpowiedzialnych przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych.
Zawsze kierował się poczuciem obowiązku, rozwagą i głęboką troską o żołnierzy
— podkreślił.
Gen. Klisz zaznaczył, że Piotr Wagner był oficerem o „wyjątkowej kulturze osobistej, wysokich kompetencjach i spokojnym, rzeczowym sposobie działania, który budował zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród współpracowników”. Wskazał, że jego profesjonalizm oraz wierność wartościom żołnierskiego etosu „budziły powszechny szacunek”.
Odszedł wybitny patriota, który pozostawił trwały ślad w strukturach logistycznych Sił Zbrojnych RP oraz w sercach tych, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć. Rodzinie, Bliskim oraz całemu środowisku Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych składam wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
— napisał Dowódca Operacyjny RSZ.
Żegnaj Piotrze, pozostaniesz w naszej pamięci
— dodał.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
