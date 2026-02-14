Dziś po raz drugi obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji ulicami Warszawy przeszła Defilada Szacunku, która upamiętniła tę największą polską formację podziemną oraz jej żołnierzy.
W rozmowie z PAP szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell przypomniał, że na dzień upamiętniający AK i jej żołnierzy trzeba było czekać wiele lat.
Mieliśmy wiele innych świąt, m.in. to upamiętniające „żołnierzy wyklętych”, ale brakowało uhonorowania w formie święta państwowego największej polskiej formacji zbrojnej okupowanej Rzeczypospolitej, a także jednej z największych takich formacji we Europie
— podkreślił.
To było wielkie niedopatrzenie, że nie stało się to dużo wcześniej
— dodał.
Parell zaapelował, aby godnie i we wspólnocie obchodzić to święto.
Defilada Szacunku i Apel Pamięci
Defilada wyruszyła w południe spod Pomnika Mikołaja Kopernika, a następnie Nowym Światem, przez Plac Trzech Krzyży i Alejami Ujazdowskimi dotarła pod Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego obok Sejmu, gdzie o godzinie 12.45 odbyły się oficjalne uroczystości państwowe. Głos pod pomnikiem zabrali żołnierze Armii Krajowej oraz przedstawiciele władz państwowych, a wojsko odczytało Apel Pamięci. Na koniec złożono kwiaty.
Uroczystości poprzedziła Msza w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, która rozpoczęła się o godz. 11 w Bazylice Świętego Krzyża.
W wydarzeniu wezięli udział ostatni żyjący żołnierze Armii Krajowej, Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także grupy rekonstrukcyjne, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy. Jak zaznaczył Parell, po uroczystości uczestnicy mogli zjeść przygotowany przez wojsko poczęstunek.
Uhonorujmy Armię Krajową, z której jesteśmy dumni i której walka oraz przesłanie są wciąż dla nas aktualne
— podkreślił.
Organizatorami obchodów jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, m.st. Warszawą oraz Instytutem Strat Wojennych im. Jana Karskiego.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy AK
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej został ustanowiony w 2025 roku przez Sejm RP. Projekt ustawy w tej sprawie zgłosiła grupa posłów w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkał się on z pełnym zrozumieniem Sejmu i został przyjęty przez aklamację.
W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie, armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości, a której żołnierze po II wojnie światowej byli prześladowani przez władze komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego
— brzmi preambuła ustawy.
Święto obchodzone jest 14 lutego – w rocznicę powołania w 1942 r. przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Krajowej jako kontynuatorki Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. AK była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny - jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania powszechnego, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
