Rękodzieło, rozmowy i słodkie warsztaty. Marta Nawrocka odwiedziła Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” z Siemianówki

Pierwsza Dama i Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP
Pierwsza Dama i Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

Małżonka Prezydenta RP Marta Nawrocka spotkała się z członkiniami i członkami Koła Gospodyń Wiejskich Jezioranki w Siemianówce w powiecie hajnowskim.

Pierwsza Dama wzięła udział w warsztatach rękodzieła, takich jak nauka haftu krzyżykowego, tworzenia makatek oraz szydełkowania.

autor: Alicja Stefaniuk/KPRP
autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

Gospodynie przygotowały również warsztaty cukiernicze.

autor: Alicja Stefaniuk/KPRP
autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” zostało założone w grudniu 2018 roku. Należy do niego 30 pań i 4 panów. Powstało w celu aktywizacji społeczeństwa wiejskiego i wspólnego rozwijania pasji.

KPRP/oprac. Natalia Wierzbicka

