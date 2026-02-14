Małżonka Prezydenta RP Marta Nawrocka spotkała się z członkiniami i członkami Koła Gospodyń Wiejskich Jezioranki w Siemianówce w powiecie hajnowskim.
Pierwsza Dama wzięła udział w warsztatach rękodzieła, takich jak nauka haftu krzyżykowego, tworzenia makatek oraz szydełkowania.
Gospodynie przygotowały również warsztaty cukiernicze.
Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki”
Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” zostało założone w grudniu 2018 roku. Należy do niego 30 pań i 4 panów. Powstało w celu aktywizacji społeczeństwa wiejskiego i wspólnego rozwijania pasji.
