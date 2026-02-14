Na Pomorzu ponad 3 tys. gospodarstw bez prądu! To efekt intensywnych opadów śniegu. Linie energetyczne uszkodzone

Intensywne opady śniegu na Pomorzu doprowadziły do uszkodzeń linii energetycznych. W efekcie ok. 3,4 tys. odbiorców, m.in. w Gdańsku, pozostaje dziś bez prądu - podaje Energa Operator.

Ciężki, mokry śnieg doprowadził do łamania się drzew i gałęzi, które uszkodziły linie energetyczne. Jak poinformowała Energa Operator, obecnie bez zasilania jest ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych.

Gdzie występują utrudnienia?

Utrudnienia występują na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego wejherowskiego oraz Gdańska.

Służby energetyczne na bieżąco pracują nad usuwaniem awarii.

