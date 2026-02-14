Intensywne opady śniegu na Pomorzu doprowadziły do uszkodzeń linii energetycznych. W efekcie ok. 3,4 tys. odbiorców, m.in. w Gdańsku, pozostaje dziś bez prądu - podaje Energa Operator.
Ciężki, mokry śnieg doprowadził do łamania się drzew i gałęzi, które uszkodziły linie energetyczne. Jak poinformowała Energa Operator, obecnie bez zasilania jest ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych.
Gdzie występują utrudnienia?
Utrudnienia występują na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego wejherowskiego oraz Gdańska.
Służby energetyczne na bieżąco pracują nad usuwaniem awarii.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753137-intensywne-opady-sniegu-na-pomorzu-ludzie-zostali-bez-pradu
