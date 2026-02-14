Blisko tragedii w Zabrzu! Mężczyzna wjechał samochodem w budynek. "13 mieszkańców musiało opuścić minionej nocy budynek"

  • Kraj
  • opublikowano:
Mężczyzna wjechał samochodem w budynek / autor: Fratria
Mężczyzna wjechał samochodem w budynek / autor: Fratria

13 mieszkańców musiało opuścić minionej nocy budynek w Zabrzu, w który wjechał samochód, uszkadzając skrzynkę gazową. Kierowca auta został zabrany do szpitala, lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań – podały służby kryzysowe wojewody śląskiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach (WCZK) poinformowało, że do wypadku doszło przed drugą w nocy na ul. 11 Listopada z Zabrzu. Samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny.

Uszkodzenie skrzynki gazowej

W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku (nienaruszona). Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań

— podało WCZK w porannym raporcie.

W wyniku wypadku poszkodowany kierowca samochodu, został zabrany do szpitala. Strażacy zakończyli swoje działania ok. 3.30.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych