13 mieszkańców musiało opuścić minionej nocy budynek w Zabrzu, w który wjechał samochód, uszkadzając skrzynkę gazową. Kierowca auta został zabrany do szpitala, lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań – podały służby kryzysowe wojewody śląskiego.
Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach (WCZK) poinformowało, że do wypadku doszło przed drugą w nocy na ul. 11 Listopada z Zabrzu. Samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny.
Uszkodzenie skrzynki gazowej
W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku (nienaruszona). Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań
— podało WCZK w porannym raporcie.
W wyniku wypadku poszkodowany kierowca samochodu, został zabrany do szpitala. Strażacy zakończyli swoje działania ok. 3.30.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753135-blisko-tragedii-w-zabrzu-wjechal-samochodem-w-budynek
