Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu województw na południu kraju. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożną jazdę z powodu warunków atmosferycznych.
IMGW wydał alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu: dla woj. opolskiego (od godz. 17 w sobotę do godz. 8 w niedzielę), woj. śląskiego (zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 18 i potrwa do godz. 11 następnego dnia), woj. małopolskiego oraz woj. świętokrzyskiego (alert potrwa od godz. 19 w sobotę do godz. 13 w niedzielę) i woj. podkarpackiego (alert od godz. 21 w sobotę do godz. 15 w niedzielę).
W tych regionach prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm. Dodatkowo spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, powodując ich oblodzenie.
Dla południa woj. małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Alert potrwa do godz. 8 w niedzielę. Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 st. C, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -6 st. C do -3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 st. C do -4 st. C.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Zachmurzenie całkowite z opadami śniegu
IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, a na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem oraz lokalnie deszczu. Temperaturę maksymalną od -6 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum do 7 st. C na południu.
W przewidywane jest zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady śniegu na południu i południowym wschodzie. Temperatura od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do -1 st. C na krańcach południowo-wschodnich.
Na południu, w centrum i na wschodzie kraju opady śniegu. Temperatura od -7 st. C na północnym wschodzie do 0 st. C na południowym wschodzie.
GDDKiA podała w sobotnim komunikacie, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w niektórych województwach na drogach mogą pojawiać się utrudnienia. Wskazała, że opady śniegu obecnie występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Mgła utrudnia jazdę po drogach na terenie województwa śląskiego. Błoto pośniegowe występuje na trasach w woj. warmińsko-mazurskim (DK16 Zawada-Iława) oraz woj. podlaskim (S61 Suwałki-Budzkisko). Lokalna śliskość występuje w woj. warmińsko-mazurskim na trasach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.
GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753132-zima-jeszcze-nie-odpuszcza-imgw-wydal-ostrzezenie-i-stopnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.