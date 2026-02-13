Polacy w niemal całym kraju muszą liczyć się z trudną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla 12 województw. Prognozuje na ich obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś wieczorem i utrzymają się do jutrzejszego poranka.
Alertami przed oblodzeniem objęte są województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie oraz częściowo województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, a także zachodniopomorskie. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz temperaturę do minus 8 st. C.
Ponadto w województwie lubelskim oraz częściach województw: mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego do godz. 19 w piątek nadal aktywne są ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Na tych terenach IMGW prognozuje wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.
Zagrożenie dla życia i zdrowia
Natomiast w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do dzisiejszego popołudnia obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi, powodującymi gołoledź. Z kolei w północnej części województwa pomorskiego do godz. 18 obowiązuje alert przed intensywnymi opadami śniegu.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
