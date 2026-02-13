Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ostrzeżenie IMGW dla 12 województw! Sprawdź, czego można się spodziewać

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ostrzeżenie IMGW dla 12 województw! Sprawdź czego można się spodziewać. Na zdjęciu park zimą / autor: Fratria
Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ostrzeżenie IMGW dla 12 województw! Sprawdź czego można się spodziewać. Na zdjęciu park zimą / autor: Fratria

Polacy w niemal całym kraju muszą liczyć się z trudną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla 12 województw. Prognozuje na ich obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś wieczorem i utrzymają się do jutrzejszego poranka.

Alertami przed oblodzeniem objęte są województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie oraz częściowo województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, a także zachodniopomorskie. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz temperaturę do minus 8 st. C.

Ponadto w województwie lubelskim oraz częściach województw: mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego do godz. 19 w piątek nadal aktywne są ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Na tych terenach IMGW prognozuje wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Zagrożenie dla życia i zdrowia

Natomiast w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do dzisiejszego popołudnia obowiązują alerty I stopnia przed opadami marznącymi, powodującymi gołoledź. Z kolei w północnej części województwa pomorskiego do godz. 18 obowiązuje alert przed intensywnymi opadami śniegu.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Adam Bąkowski/PAP

