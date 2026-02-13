„Odeszła Bożena Dykiel – wspaniała, ceniona i niezwykle lubiana aktorka, odtwórczyni wybitnych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych” - napisano na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Zmarłą aktorkę pożegnali też m.in. marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Odeszła Bożena Dykiel – wspaniała, ceniona i niezwykle lubiana aktorka, odtwórczyni wybitnych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych
— napisano na stronie Kancelarii Prezydenta RP.
Niezapomniana Goplana w »Balladynie« i Kasia w »Weselu«. Budziła podziw i sympatię kolejnych pokoleń widzów, wyróżniając się zwłaszcza znakomitym opanowaniem sztuki komediowej, humorem i naturalnością
— oceniono we wpisie.
Podkreślono, że „jej kreacje aktorskie na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury”.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej aktorki Bożeny Dykiel. Jej niezwykły talent i charyzma na stałe zapisały się w historii polskiego teatru, kina i telewizji
— napisano na Facebooku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Bożena Dykiel - lubiana postać polskiej sceny
Przypomniano, że Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiej sceny aktorskiej.
Debiutowała w filmie i teatrze w latach 70., a jej role zarówno dramatyczne, jak i komediowe na długo zapadały w pamięć widzów, od »Alternatywy 4« przez »Wesele«, »Ziemię obiecaną« czy »Balladynę« po wiele innych kreacji, stały się częścią kultowego dorobku polskiej kultury
— napisano na stronie resortu kultury.
Podkreślono, że za całokształt osiągnięć artystycznych aktorka została uhonorowana Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. MKiDN złożył kondolencje rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy cenili jej twórczość.
„Pełna energii, wyrazistości i humoru”
Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska napisała w mediach społecznościowych: „Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Bożena Dykiel. Legendarna aktorka pełna energii, wyrazistości i humoru. Wszyscy znamy jej role. Stworzyła niezapomniane kreacje teatralne, filmowe i serialowe, które na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury”.
Nie żyje Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka. Grała u Andrzeja Wajdy, Marka Koterskiego, Jerzego Hoffmana. Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w »Balladynie« J. Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę
— napisał na platformie X Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN.
Żegnamy Bożenę Dykiel – aktorkę o wielkim temperamencie, mistrzynię sceny teatralnej, której role w polskim kinie u Wajdy, Barei i Zaorskiego na zawsze wpisały się w narodową pamięć. Polska kultura, my wszyscy, straciliśmy wybitną osobowość
— pożegnał w mediach społecznościowych zmarłą aktorkę marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty.
