W polskiej przestrzeni powietrznej będą prowadzone planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych; w trakcie ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Loty te nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców - podkreślono.
Przekraczanie bariery dźwięku
Dowództwo poinformowało we wpisie na platformie X o lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych i o tym, że w trakcie tych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku.
Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku
— wyjaśniało wojsko w komunikacie.
Dowództwo zaznaczyło, że loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.
Obywatele nie mają powodów do obaw
Działania te mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej
— podkreślono.
Loty - zapewniło Dowództwo Operacyjne - nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury, a wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie
— dodano.
