Będzie duży huk, ale bez obaw! Wojsko informuje: "Naturalny efekt lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku"

F-16 w polskich barwach w trakcie lotu nad Warszawą
F-16 w polskich barwach w trakcie lotu nad Warszawą / autor: Fratria

W polskiej przestrzeni powietrznej będą prowadzone planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych; w trakcie ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Loty te nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców - podkreślono.

Przekraczanie bariery dźwięku

Dowództwo poinformowało we wpisie na platformie X o lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych i o tym, że w trakcie tych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku.

Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku

— wyjaśniało wojsko w komunikacie.

Dowództwo zaznaczyło, że loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

Obywatele nie mają powodów do obaw

Działania te mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej

— podkreślono.

Loty - zapewniło Dowództwo Operacyjne - nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury, a wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie

— dodano.

Sławomir Cedzyński/X/PAP

