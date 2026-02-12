Portal wpolsce24.tv opisał dramatyczną sprawę małżeństwa Barbary i Eugeniusza Madejów, działaczy opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, którzy obecnie mieszkają w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera w Warszawie w oddzielnych budynkach, przez co mają trudność z widywaniem się. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.
Pan Eugeniusz we wspomnianym centrum opiekuńczo-leczniczym przebywa w pawilonie nr 1, z kolei pani Barbara w pawilonie nr 7. Obydwoje są schorowani, pan Eugeniusz musi przejechać do sąsiedniego budynku na wózku inwalidzkim, by dotrzeć do ukochanej żony.
Barbara i Eugeniusz Madejowie w czasach PRL wielokrotnie narażali się na represje w czasach PRL. Pan Eugeniusz był dwukrotnie internowany. Niestety, teraz państwo polskie za działalność opozycyjną nie potrafi się odwdzięczyć małżeństwu choćby tym, by zapewnić im miejsce w jednym budynku placówki opiekuńczo-leczniczej.
Nikt od razu nie wykazał się myśleniem, żeby mieszkali w tym samym pawilonie, za to wszyscy dotąd okazują brak empatii wobec tej niezwykle zacnej dwójki ludzi
— mówił Maciej Goliszewski, przyjaciel Madejów z czasów opozycji.
Zagrożenie trwałą rozłąką
Interwencję w sprawie podjął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR), jednak niestety małżonkowie wciąż są rozdzieleni. Co więcej, grozi im trwała rozłąka, gdy pawilon nr 7 ma być remontowany. Na ten czas pensjonariusze mogą trafić do dwóch innych placówek, w Radości i na Mokotowie. Gdyby pani Barbara trafiła do jednej ze wspomnianych dwóch placówek, nie miałaby możliwości widywać się z mężem. Niestety, jedyny syn małżeństwa zmarł kilka lat temu.
Reakcja RPO
Okazało się, że po publikacji portalu wpolsce24.tv, sprawę z urzędu podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwrócił się o wyjaśnienie całej sytuacji przez m.in. samo Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze przy ul. Mehoffera, jak również przez Urząd m.st. Warszawy, o sprawę zagadnął także Rzecznika Praw Pacjenta i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
tkwl/wpolsce24.tv
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752996-dramat-malzenstwa-opozycjonistow-w-stolicy-zareagowal-rpo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.