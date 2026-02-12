W Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa na Mazowszu autobus wjechał do rowu - poinformowała PAP policja. Jak podaje GDDKiA, są 34 poszkodowane osoby. Wcześniej policja informowała o 20 rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę. Droga jest zablokowana, są objazdy.
W wyniku tego zdarzenia 34 osoby zostały poszkodowane - poinformował dyżurny mazowieckiego oddziału GDDKiA.
W związku z wypadkiem na dk 62, odcinek Wyszków - Łochów, kierunek Oba, woj. mazowieckie, m. Puste Łąki, km 253+950 jest ruch wahadłowy. Do zdarzenia doszło o godz. 5.29.
Jaka była przyczyna?
Jak podała policja, do zdarzenia doszło na drodze krajowej 62 w terenie leśnym przed godziną 5. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu jadącego na trasie Sadowne-Warszawa prawdopodobnie chciał uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem. Wjechał do rowu, autobus się przewrócił.
W wyniku tego zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia, w tej chwili jest udzielana im pomoc, droga jest zablokowana, zorganizowano objazdy
— wskazała policja. Służby są na miejscu.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752950-wypadek-autobusu-niedaleko-wyszkowa-34-osoby-poszkodowane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.