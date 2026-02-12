Wypadek autobusu w Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa. 34 osoby poszkodowane! "Kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę"

W Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa na Mazowszu autobus wjechał do rowu - poinformowała PAP policja. Jak podaje GDDKiA, są 34 poszkodowane osoby. Wcześniej policja informowała o 20 rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę. Droga jest zablokowana, są objazdy.

W wyniku tego zdarzenia 34 osoby zostały poszkodowane - poinformował dyżurny mazowieckiego oddziału GDDKiA.

W związku z wypadkiem na dk 62, odcinek Wyszków - Łochów, kierunek Oba, woj. mazowieckie, m. Puste Łąki, km 253+950 jest ruch wahadłowy. Do zdarzenia doszło o godz. 5.29.

Jaka była przyczyna?

Jak podała policja, do zdarzenia doszło na drodze krajowej 62 w terenie leśnym przed godziną 5. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu jadącego na trasie Sadowne-Warszawa prawdopodobnie chciał uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem. Wjechał do rowu, autobus się przewrócił.

W wyniku tego zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia, w tej chwili jest udzielana im pomoc, droga jest zablokowana, zorganizowano objazdy

— wskazała policja. Służby są na miejscu.

