W Pustych Łąkach niedaleko Wyszkowa na Mazowszu autobus wjechał do rowu, około 20 osób odniosło obrażenia - poinformowała PAP policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący chciał uniknąć uderzenia w zwierzę. Droga jest zablokowana, są objazdy.
Jak podała policja, do zdarzenia doszło na drodze krajowej 62 w terenie leśnym przed godziną 5. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu jadącego na trasie Sadowne-Warszawa prawdopodobnie chciał uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem. Wjechał do rowu, autobus się przewrócił.
W wyniku tego zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia, w tej chwili jest udzielana im pomoc, droga jest zablokowana, zorganizowano objazdy
— wskazała policja. Służby są na miejscu.
