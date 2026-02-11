Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla północnej i północno-wschodniej Polski oraz I i II stopnia przed roztopami na obszar 5 województw. W części woj. podlaskiego wystąpi także silny wiatr, w porywach do 70 km/h.
Instytut poinformował o alertach II stopnia przed roztopami, które obejmą część województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą od środy od godz. 20, do piątku, do godz. 8. Na tym obszarze prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 st. C, a suma opadów deszczu osiągnie od 10 mm do 25 mm.
Natomiast ostrzeżenia I stopnia przed roztopami dla województwa lubelskiego i część woj. mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego aktywne będą do piątku, do godz. 19. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.
IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi na obszar województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Alerty obowiązywać będą najpóźniej do godz. 13 w czwartek. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Silny wiatr na Podkarpaciu
Instytut poinformował również o ostrzeżeniach I stopnia przed silnym wiatrem dla części województwa podkarpackiego. Alerty pozostają w mocy do środy, do godz. 21. W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości w porywach do około 70 km/h, z południa i południowego zachodu.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
