Spółka Sundog, w której radzie nadzorczej do niedawna zasiadała pisarka Olga Tokarczuk, zadeklarowała, iż stworzy grę wideo z gatunku RPG opartą o twórczość polskiej noblistki. Firma dostała na ten projekt w październiku 2024 roku prawie 17 mln zł państwowej dotacji, konkretnie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). I co dalej? Gry jak na razie nie ma, a okazało się też, że Tokarczuk nie ma już w radzie nadzorczej spółki.
Na całą sprawę zwrócił uwagę red. Maciej Sikorski w portalu telepolis.pl. W październiku 2024 roku pojawiła się informacja, że spółka Sundog pracuje nad grą o tytule Ibru, której to fabuła miała nawiązywać do książek Tokarczuk.
Ogromne pieniądze z dotacji
Wniosek spółki Sundog znalazł się wśród 201 projektów, na które PARP rozdysponowała łącznie 1,4 miliarda złotych w ramach Ścieżki SMART. Ostatecznie Sundog dostała na realizację swojego projektu 16,9 mln zł. Te środki konkretnie miały być wydane na system InteGra, czyli technologię do tworzenia gier RPG opartych o silnik graficzny Unreal Engine 5.
Zniknięcie Tokarczuk
Od czasu otrzymania dofinansowania przez spółkę minął już wyraźnie ponad rok, a o grze niewiele jest wiadomo. Tymczasem Maciej Sikorski z serwisu telepolis.pl ustalił, że polskiej noblistki nie ma już w radzie nadzorczej spółki!
Pani Olga w lutym 2025 r. zrezygnowała z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Z powodu innych licznych obowiązków, nie mogła dalej uczestniczyć w bieżącej działalności Spółki. W miarę możliwości nadal służy radą i wsparciem kreatywnym w rozwijaniu projektu pod względem artystycznym oraz należy do grona akcjonariuszy Spółki
— przekazała telepolis.pl Aleksandra Bieluk z zarządu Sundog.
Okazuje się zatem, że Tokarczuk zniknęła z rady nadzorczej spółki zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dostała ona ogromne dofinansowanie. Coraz bardziej zasadne wydają się pytania, czy gra Ibru w ogóle powstanie.
CZYTAJ TAKŻE: Wielkie pieniądze dla spółki założonej m.in. przez Tokarczuk! Czym się zajmuje? Dostała blisko 17 mln zł na… technologie do tworzenia gier
tkwl/telepolis.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752895-gry-tokarczuk-dalej-nie-ma-co-z-milionami-z-panstwowej-dotacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.