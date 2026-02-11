Gry Tokarczuk dalej nie ma! Samej noblistki nie ma już w radzie nadzorczej spółki Sundog. Co z milionami z państwowej dotacji?

Spółka Sundog, w której radzie nadzorczej do niedawna zasiadała pisarka Olga Tokarczuk, zadeklarowała, iż stworzy grę wideo z gatunku RPG opartą o twórczość polskiej noblistki. Firma dostała na ten projekt w październiku 2024 roku prawie 17 mln zł państwowej dotacji, konkretnie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). I co dalej? Gry jak na razie nie ma, a okazało się też, że Tokarczuk nie ma już w radzie nadzorczej spółki.

Na całą sprawę zwrócił uwagę red. Maciej Sikorski w portalu telepolis.pl. W październiku 2024 roku pojawiła się informacja, że spółka Sundog pracuje nad grą o tytule Ibru, której to fabuła miała nawiązywać do książek Tokarczuk.

Ogromne pieniądze z dotacji

Wniosek spółki Sundog znalazł się wśród 201 projektów, na które PARP rozdysponowała łącznie 1,4 miliarda złotych w ramach Ścieżki SMART. Ostatecznie Sundog dostała na realizację swojego projektu 16,9 mln zł. Te środki konkretnie miały być wydane na system InteGra, czyli technologię do tworzenia gier RPG opartych o silnik graficzny Unreal Engine 5.

Zniknięcie Tokarczuk

Od czasu otrzymania dofinansowania przez spółkę minął już wyraźnie ponad rok, a o grze niewiele jest wiadomo. Tymczasem Maciej Sikorski z serwisu telepolis.pl ustalił, że polskiej noblistki nie ma już w radzie nadzorczej spółki!

Pani Olga w lutym 2025 r. zrezygnowała z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Z powodu innych licznych obowiązków, nie mogła dalej uczestniczyć w bieżącej działalności Spółki. W miarę możliwości nadal służy radą i wsparciem kreatywnym w rozwijaniu projektu pod względem artystycznym oraz należy do grona akcjonariuszy Spółki

— przekazała telepolis.pl Aleksandra Bieluk z zarządu Sundog.

Okazuje się zatem, że Tokarczuk zniknęła z rady nadzorczej spółki zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dostała ona ogromne dofinansowanie. Coraz bardziej zasadne wydają się pytania, czy gra Ibru w ogóle powstanie.

