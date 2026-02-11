76 proc. badanych przez Pollster na zlecenie „Super Expressu” dobrze ocenia działalność Wojsk Obrony Terytorialnej. Odmiennego zdania jest 24 proc. ankietowanych.
Zgodnie z wynikami sondażu, opublikowanymi w środowym wydaniu gazety, 76 proc. respondentów dobrze ocenia działalność Wojsk Obrony Terytorialnej, zaś przeciwnego zdania jest 24 proc. Ankietowanych.
Pomoc obywatelom
Ludzie postrzegają WOT jako pomoc w trudnych sytuacjach życia codziennego
— komentuje dla „SE”: gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.
Badanie Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzone zostało w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752864-sondaz-polacy-ocenili-dzialania-wojsk-obrony-terytorialnej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.