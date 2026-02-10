„Po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego, czterogwiazdkowy generał, stanie na czele dowództwa połączonego NATO – JFC Brunssum” - poinformował szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. Dodał, że to ważny dowód zaufania dla polskich wysiłków obronnych. „To wielki sukces dla Polski i dowód na to, że działania rozpoczęte przez nasz rząd, które wzmacniały pozycję Polski wśród sojuszników przynoszą wymierne i wieloletnie korzyści” - wskazał Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS.
Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone poinformował we wtorek o uzgodnieniu nowego podziału odpowiedzialności na najwyższych stanowiskach wojskowych w Sojuszu, w ramach którego europejscy sojusznicy będą odgrywać silniejszą rolę w wojskowym kierownictwie NATO. Ponadto Stany Zjednoczone - dodał - potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w NATO.
Nominacja dla polskiego generała
Szef Sztabu Generalnego gen. Kukuła napisał na platformie X, że po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego, czterogwiazdkowy generał, stanie na czele dowództwa połączonego NATO – JFC Brunssum. Podkreślił, że to „ważny dowód zaufania do Wojska Polskiego i naszych wysiłków obronnych!”.
Polski generał zastąpi na stanowisku szefa JFC Brunssum Niemca gen. Ingo Gerhartza, który kieruje dowództwem od czerwca ub.r.
Do tej pory nie poinformowano, kto konkretnie obejmie stanowisko. W aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest teraz dwóch czterogwiazdkowych generałów: gen. Kukuła a także przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE gen. Sławomir Wojciechowski.
Nie musi to być jednak żaden z dwóch obecnych czterogwiazdkowych generałów - do czasu objęcia dowództwa przez Polskę awansować może któryś z generałów broni, czyli tzw. trzygwiazdkowych. A tych jest w wojsku jedenastu - m.in. gen. Piotr Błazeusz, gen. Adam Joks, gen. Maciej Klisz, gen. Piotr Malinowski, gen. Dariusz Parylak i gen. Marek Sokołowski.
Nowy podział odpowiedzialności
W rozmowie z PAP rzecznik Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak doprecyzował, że gen. Gerhartz dokończy swoją kadencję na stanowisku, które objął dopiero kilka miesięcy temu - w czerwcu ub.r., dopiero potem zastąpi go polski generał.
Płk Pietrzak wskazał, że ustalenia w NATO obejmują nowy podział odpowiedzialności za trzy natowskie dowództwa - JFC Brunssum, JFC Naples i JFC Norfolk. Dowództwo w holenderskim Brunssum jest odpowiedzialne za obronność i działania wojsk Sojuszu w regionie Europy Środkowej. Podobne dowództwa, odpowiadające za bezpieczeństwo odpowiednio w regionie południowej Europy oraz na Atlantyku, funkcjonują w Neapolu (JFC Naples) oraz w Norfolk w amerykańskiej Virginii (JFC Norfolk).
Według nowych ustaleń sojuszników, dowództwo w Brunssum będzie od teraz sprawowane rotacyjnie przez oficerów z Niemiec oraz z Polski. Podobnie dowództwa w Neapolu i Norfolk - obecnie sprawowane przez Amerykanów - obejmą odpowiednio Włosi i Brytyjczycy.
Wielki sukces
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Po raz pierwszy w historii polski generał stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum! Ogromne gratulacje dla gen. Wojciechowskiego! To wielki sukces dla Polski i dowód na to, że działania rozpoczęte przez nasz rząd, które wzmacniały pozycję Polski wśród sojuszników przynoszą wymierne i wieloletnie korzyści. To druga tak ważna nominacja dla polskiego oficera, po tym gdy gen. Adamczak pełnił służbę jako dyrektor generalny Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Kwatery Głównej NATO.
— wskazał.
Dowództwo JFC Brunssum to kluczowa struktura NATO odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie operacji wojskowych oraz koordynację działań wojsk sojuszniczych. Obejmuje strategiczne zadania związane z bezpieczeństwem euroatlantyckim oraz gotowością bojową sił NATO
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752856-polski-general-szefem-dowodztwa-polaczonego-nato-jfc-brunssum
