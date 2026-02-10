„Prezydent Karol Nawrocki składa wizytę w Pucku w związku z obchodami 106. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem” - przekazała kancelaria prezydenta.
W porcie puckim prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystym złożeniu wieńca przy pomniku gen. Józefa Hallera. Na zakończenie został odegrany sygnał „Śpij Kolego”. Rano Prezydent RP uczestniczył we Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył bp Wiesław Szlachetka.
106. rocznica Zaślubin Polski z Morzem
Dzisiejsze obchody upamiętniają wydarzenia z 10 lutego 1920 roku, gdy w puckim porcie odbyła się uroczysta ceremonia zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego podpisanego w czerwcu 1919 roku Polska uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km. Symbolicznego aktu zaślubin dokonał generał Józef Haller, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień.
W czasie wizyty na Pomorzu Prezydentowi RP towarzyszy minister Karol Rabenda.
Stulecie Gdyni
Po południu Karol Nawrocki złoży wizytę w Gdyni, gdzie weźmie udział w uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 100. urodzin miasta, która odbędzie się w gmachu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej.
Prezydent RP wygłosi przemówienie podczas wydarzenia.
