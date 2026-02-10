Prezydent Nawrocki uczcił 106. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Złożył wieniec w porcie puckim przy pomniku gen. Józefa Hallera

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd w porcie puckim przy pomniku gen. Józefa Hallera / autor: Marek Borawski/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd w porcie puckim przy pomniku gen. Józefa Hallera / autor: Marek Borawski/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki składa wizytę w Pucku w związku z obchodami 106. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem” - przekazała kancelaria prezydenta.

W porcie puckim prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystym złożeniu wieńca przy pomniku gen. Józefa Hallera. Na zakończenie został odegrany sygnał „Śpij Kolego”. Rano Prezydent RP uczestniczył we Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył bp Wiesław Szlachetka.

106. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Dzisiejsze obchody upamiętniają wydarzenia z 10 lutego 1920 roku, gdy w puckim porcie odbyła się uroczysta ceremonia zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego podpisanego w czerwcu 1919 roku Polska uzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km. Symbolicznego aktu zaślubin dokonał generał Józef Haller, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień.

CZYTAJ TAKŻE: 106. rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem. Gen. Haller: Rozpostarł skrzydła Orzeł Biały. Naród czuje, że go już nie dusi hydra

W czasie wizyty na Pomorzu Prezydentowi RP towarzyszy minister Karol Rabenda.

Stulecie Gdyni

Po południu Karol Nawrocki złoży wizytę w Gdyni, gdzie weźmie udział w uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 100. urodzin miasta, która odbędzie się w gmachu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej.

Prezydent RP wygłosi przemówienie podczas wydarzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Marzena Nykiel: Nie byłoby 100-lecia Gdyni, gdyby Polska uległa niemieckim naciskom. Wbrew przeciwnościom, II RP zbudowała port suwerenności

KPRP/Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych