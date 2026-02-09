Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zmiany w działaniu rezerw wojskowych - powstać ma tzw. rezerwa wysokiej gotowości, która razem z armią zawodową i WOT ma utworzyć wojsko liczące 500 tys. żołnierzy. Bycie rezerwistą wysokiej gotowości ma być dobrowolne i wiązać się z benefitami.
W siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zorganizowano konferencję, na której wicepremier Kosiniak-Kamysz, wiceszef MON Cezary Tomczyk, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Karol Molenda podsumowali przeprowadzony pod koniec 2025 r. pilotaż szkoleń „wGotowości” oraz przedstawili plany na następne miesiące.
Jak mówił Kosiniak-Kamysz, w pilotażowej edycji programu wzięło udział ponad 16 tys. osób, a program - w rozbudowanej formie - będzie kontynuowany w tym roku.
Bardzo cieszy fakt, że niemal równie chętnie z zaproszenia do powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych korzystały kobiety, co mężczyźni. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku od 36 do 45 lat
— powiedział. Najstarszy uczestnik kursu ma 91 lat i skorzystał z kursu z cyberbezpieczeństwa, zaś najstarsza uczestniczka w wieku 80 lat ukończyła kurs survivalu.
Szkolenia
Tomczyk zapowiedział natomiast, że w tym roku zaplanowane są również grupowe szkolenia, np. organizowane przez firmy dla swoich pracowników; wojsko nawiązuję też współpracę z dużymi polskimi firmami. W tym roku pierwsze weekendowe szkolenia mają rozpocząć się 7 marca i potrwają do 21 listopada. Podobnie jak w ubiegłym roku, do wyboru będą 4 szkolenia: podstawowy kurs bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, kurs survivalu, pierwszej pomocy oraz cyberbezpieczeństwa.
Jak mówił wiceszef MON, celem jest przeszkolenie ok. 40 tysięcy Polaków w 2026 r.
Jeżeli dołożymy do tego przeszkoloną młodzież, czyli dzieci i młodzież w ramach edukacji z wojskiem, to w tym roku przekroczymy liczbę przeszkolonych o 300 tysięcy osób
— zaznaczył Tomczyk.
Odkąd odpowiadamy za bezpieczeństwo inwestujemy w obronę cywilną, ochronę ludności oraz w szkolenia. Chcemy, aby z tych szkoleń wyłaniało się jak najwięcej osób zdolnych i gotowych do służby wojskowej. Pilotaż przyniósł bardzo dobre efekty, zwłaszcza jeśli chodzi o zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Około 23-25 proc. uczestników zadeklarowało chęć kontynuowania zaangażowania właśnie w tej formacji
— wskazał Kosiniak-Kamysz.
Rezerwa wysokiej gotowości
Oprócz szkoleń dla cywilów na ten rok planowany jest rozwój rezerw osobowych wojska i zmiany w systemie ich funkcjonowania. Wiąże się to - zaznaczył Kosiniak-Kamysz - m.in. z nieuchronnymi zmianami demograficznymi, przez które z roku na rok wojsko będzie mogło liczyć na coraz mniejszą liczbę rekrutów.
Szef MON przedstawił koncepcję stworzenia tzw. rezerwy wysokiej gotowości - czyli przeszkolonych rezerwistów, regularnie biorących udział w ćwiczeniach. Łącznie z wojskiem zawodowym, WOT i pozostałymi formami służby wojskowej ma to dać 500 tys. żołnierzy gotowych do szybkiej mobilizacji, z czego 300 tys. to żołnierze wojsk operacyjnych i WOT, a 200 tys. - różnego typu rezerwy.
Dobrowolne bycie rezerwistą wysokiej gotowości ma wiązać się z różnego rodzaju benefitami, takimi jak wynagrodzenia za ćwiczenia czy dostęp do różnego rodzaju kursów i szkoleń
— mówił.
Jak podkreślił wicepremier, służba w rezerwie ma być atrakcyjna i „nie niszczyć wyobrażenia o wojsku”, a zaangażować mogą się na równych prawach zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Rezerwy stałej gotowości
Gen. Kukuła podał, że oprócz rezerw wysokiej gotowości mają powstać także rezerwy tzw. stałej gotowości. Dobrowolni rezerwiści z obu tych grup powiązani będą na stałe z danymi jednostkami wojskowymi.
Jak wskazał, jednostki wojskowe zostały podzielone na tzw. tiery, czyli stopnie gotowości.
Jednostki pierwszego tieru to najlepsze jednostki Wojska Polskiego, które muszą być gotowe w ciągu 5-7 dni od mobilizacji. W tych jednostkach służyć będą - poza żołnierzami zawodowymi - przede wszystkim rezerwiści wysokiej gotowości, którzy m.in. będą raz w roku sprawdzani pod względem gotowości do szybkiego stawienia się w jednostce na wezwanie
— mówił.
Jednostki drugiego i trzeciego tieru to te, które w razie kryzysu będą miały więcej czasu na przygotowanie do walki; z nimi związani będą w dużej mierze rezerwiści tzw. stałej gotowości.
Gen. Kukuła podkreślił też, że szkolenia będą profilowane pod żołnierzy rezerwistów; każdy rezerwista będzie miał obowiązek odbyć min. 8 dni szkolenia w roku, będzie podlegał też tzw. „mobilization day check”, czyli sprawdzeniu, czy w razie wezwania rzeczywiście w szybkim tempie stawi się z wymaganym wyposażeniem w jednostce. Za udział w ćwiczeniach i pozostawanie w gotowości przewidziane mają być wynagrodzenia. Dodatek do tego wynagrodzenia rezerwista będzie mógł otrzymać po okresowym zdaniu testu sprawności fizycznej.
Szkoły podchorążych rezerwy
W planach jest też stworzenie tzw. szkół podchorążych rezerwy - tak, by osoby niezwiązane zawodowo z wojskiem mogły zdobyć przeszkolenie pozwalające na uzyskanie stopnia oficerskiego - podporucznika rezerwy. Kształcenie takiego oficera rezerwy ma potrwać 3 lata i objąć łącznie minimalnie 139 dni szkolenia - w tym podstawowego i oficerskiego. Pilotaż obejmując ok. 300 ochotników ma ruszyć już w przyszłym roku akademickim.
Jeżeli chodzi o szkolenia dla cywilów, usprawniona ma też zostać procedura zapisu na szkolenia - więcej funkcjonalności dodanych zostanie do aplikacji mObywatel, przez którą można rejestrować się na szkolenia, uruchomiona zostanie także specjalna aplikacja MON poświęcona szkoleniom. Oprócz informacji technicznych mają tam być dostępne także treści z rozesłanego ostatnio do polskich domów poradnika bezpieczeństwa czy np. konfigurator plecaka ucieczkowego.
CZYTAJ TAKŻE:
— Skąd rząd weźmie środki na obsługę pożyczki z SAFE? Śliwka: Będą przesunięcia w ramach istniejących limitów, a nie nowe pieniądze
— Ambitna zapowiedź Sztabu Generalnego Wojska Polskiego! Tak liczną armię Polska ma mieć w do 2039 roku
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752744-szef-mon-zapowiedzial-powstanie-rezerwy-wysokiej-gotowosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.