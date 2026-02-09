Nie ustaje testowanie polskiej reakcji. Przestrzeń powietrzna została naruszona. "Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość"

  • Kraj
  • opublikowano:
Nie ustaje testowanie polskiej gotowości. Przestrzeń powietrzna została naruszona. "Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość". Na zdjęciu ilustracyjnym polski żołnierz patrolujący granicę oraz wpis Dowództwa Operacyjnego RSZ (screen z X) / autor: Fratria/X-Dowództwo Operacyjne RSZ (screen)
Nie ustaje testowanie polskiej gotowości. Przestrzeń powietrzna została naruszona. "Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość". Na zdjęciu ilustracyjnym polski żołnierz patrolujący granicę oraz wpis Dowództwa Operacyjnego RSZ (screen z X) / autor: Fratria/X-Dowództwo Operacyjne RSZ (screen)

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z 8 na 9 lutego polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Odnotowano wloty obiektów o charakterze balonów.

We wpisie na portalu X Dowództwo zapewniło, że sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli.

CZYTAJ TAKŻE: Tak reżim Łukaszenki atakuje Polskę! Żaryn ostrzega ws. balonów: Rosja i Białoruś mogą zbierać dzięki nim dodatkowe informacje

Wojsko stale monitoruje sytuację

Z kolei odnotowane obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania.

Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach

— podkreśliło Dowództwo w komunikacie.

Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej

— dodało.

Adam Bąkowski/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych