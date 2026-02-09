Reżim Łukaszenki sprowadził na nasz kraj inwazję balonów z papierosową kontrabandą – aż 200 razy Straż Graniczna w zeszłym roku jeździła do miejsc, w których spadły - pisze „Rzeczpospolita”
Balony z podczepionymi paczkami papierosów masowo lądują po polskiej stronie przy granicy z Białorusią. W ubiegłym roku zatrzymano 29 osób powiązanych z tego typu przemytem. W tym już 14 Polaków, 10 Białorusinów, czterech Litwinów oraz jednego Ukraińca. To wspólnicy przemytników, którzy po polskiej stronie odbierali zrzucone z balonów paczki z papierosami. W tym roku na Podlasiu do aresztu trafiło dwóch Białorusinów ujętych na gorącym uczynku – mówi RZ ” ppłk. Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Przemytnicy dostają zarzuty nie tylko z Kodeksu karnego skarbowego, ale i z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Grozi im za to nie mniej niż 3 lata więzienia i kilkuletni zakaz wjazdu do strefy Schengen - podaje „Rz”
W istocie przemyt papierosów jest przykrywką dla prowokacji hybrydowej ze strony Białorusi, za którą stoi Rosja, a chodzi o sprawdzenie reakcji polskich służb na takie incydenty oraz wywołanie utrudnień - czytamy „Rz”.
Co znajduje się w balonach?
Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych mówi, że balony czy drony wlatujące do nas z Białorusi są wyposażane w czujniki, GPS-y i inne elementy pozwalające na śledzenie ich ruchów, to wskazuje, że Rosja i Białoruś mogą zbierać dzięki nim dodatkowe informacje na temat Polski, w tym naszych możliwości przechwytywania tego typu urządzeń i obrony przed takimi prowokacjami. Taka akcja jest na pewno kopalnią wiedzy dla Rosji – wskazuje rozmówca „Rz”
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752704-tak-rezim-lukaszenki-atakuje-polske-zaryn-ostrzega-ws-balonow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.