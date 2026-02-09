Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 8 lutego ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla północno-wschodniej i częściowo północnej Polski. W mocy wciąż pozostaje wydany 7 lutego alert I stopnia przed oblodzeniem na południowym zachodzie i południu kraju.
Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także północny zachód woj. mazowieckiego oraz zachód woj. pomorskiego.
Spadki temperatur do minus 18 stopni
W nocy prognozowane są tam spadki temperatur do minus 15, minus 18 st. C, a lokalnie nawet do minus 19 st. C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 9 st. C do minus 6 st. C. Alert obowiązywać będzie od godz. 20 w niedzielę do wtorkowego poranka.
Wciąż aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.
Ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem obowiązują do poniedziałku.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/Tomasz Karpowicz
