Grypa zbiera żniwo w całym kraju. Zmarło już ponad tysiąc osób. GIS ostrzega i apeluje: Nie jest za późno na zaszczepienie się

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Szpital / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Szpital / autor: Fratria

Od września do lutego z powodu grypy zmarło 1061 osób; najwięcej zgonów i hospitalizacji jest w grupie powyżej 50. roku życia” - mówił PAP Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski. Dodał, że do marca trwa szczytowy okres zachorowań na grypę i wciąż nie jest za późno, by się zaszczepić.

Od 1 września 2025 r. do 1 lutego 2026 r. z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538

— powiedział PAP Główny Inspektor Sanitarny.

Jak wskazał, mniej zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań, w porównaniu z sezonem 2024/2025. W ubiegłym roku odnotowano bowiem ok. 693 tys. przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich ok. 430 tys.

Wzrosła liczba szczepień

Grzesiowski zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln.

To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji

— zaznaczył.

Grzesiowski dodał, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju

— powiedział.

Wskaźnik zachorowań na grypę

Jak wynika z danych na portalu ezdrowie wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. W sezonie grypowym w 2025 r. wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 proc.

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych