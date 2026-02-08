„Od września do lutego z powodu grypy zmarło 1061 osób; najwięcej zgonów i hospitalizacji jest w grupie powyżej 50. roku życia” - mówił PAP Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski. Dodał, że do marca trwa szczytowy okres zachorowań na grypę i wciąż nie jest za późno, by się zaszczepić.
Od 1 września 2025 r. do 1 lutego 2026 r. z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538
— powiedział PAP Główny Inspektor Sanitarny.
Jak wskazał, mniej zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań, w porównaniu z sezonem 2024/2025. W ubiegłym roku odnotowano bowiem ok. 693 tys. przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich ok. 430 tys.
Wzrosła liczba szczepień
Grzesiowski zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln.
To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji
— zaznaczył.
Grzesiowski dodał, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.
Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju
— powiedział.
Wskaźnik zachorowań na grypę
Jak wynika z danych na portalu ezdrowie wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. W sezonie grypowym w 2025 r. wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.
Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 proc.
W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.
Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
